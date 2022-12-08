▲紙風車劇團「哪吒鬧龍宮」，12/16屏東千禧公園戶外演出 。（圖／文化處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

紙風車劇團創團30周年新作《哪吒鬧龍宮》即將來到屏東演出！紙風車劇團受屏東縣政府之邀，將改編自《封神榜》經典大戲《哪吒鬧龍宮》，12月16日晚上7點在屏東千禧公園進行戶外演出。

這次演出紙風車劇團將《哪吒鬧龍宮》重新編排搬上舞台，利用燈光與3D動畫及音效，打造出宛如真實的東海龍宮海底，讓這齣戲展現出既傳統又當代的獨特氛圍。



劇中將傳統的布袋戲、京劇、武術與官將首身段、北管音樂等多元臺灣傳統元素全搬上舞台，首度將動畫、數位科技結合演員與傳統藝術，帶領現場觀眾一同越時間與空間，在劇場世界裡接觸傳統戲曲的新體驗。



文化處表示，《哪吒鬧龍宮》是紙風車劇團在南台灣的首演，從劇場搬至戶外演出，以創意與趣味兼具，希望讓更多的孩子沉浸在動畫奇幻世界裡接觸傳統戲曲。



活動當日下午5時後開放明正國中校區供汽車停放，機車部分則可停放千禧公園週邊勝利東路及廣東路段、總圖B區停車場。

此外，16日當天下午5時30分至21時，屏東市廣東路至勝利東路部分路段進行交通管制，請用路人配合，當日也提供復康巴士接送服務(每位身障朋友限1人陪同搭乘)，如有需求可於12月9日起至12月14日前洽各區預約專線訂車。屏北區:08-7386626、屏中區:08-7887433、屏南區:08-8892293#403。