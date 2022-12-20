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佈景道具四散在團員家中　文化部推動「表演藝術倉儲環境提升」

▲▼文化部推動「表演藝術倉儲環境補助計畫」與表演團體共同解決並改善相關問題。（圖／紙風車劇團提供）

▲文化部推動「表演藝術倉儲環境補助計畫」與表演團體共同解決並改善相關問題。（圖／紙風車劇團提供）

記者林育綾／台北報導

近年雲門舞集、優人神鼓、紙風車⋯等藝術團體遭受祝融之災，突顯合法及安全倉儲空間的重要性，但受限經費有限，有些團隊演出才謝幕，全新的佈景就變成大型垃圾，或四散寄居在團員家中等情況。文化部推動「表演藝術倉儲環境補助計畫」與表演團體共同解決並改善相關問題，也鼓勵更多倉儲業者提供閒置空間。

文化部長李永得表示，近年表演藝術團體接連遭受祝融之災，發現團隊迫於現實考量，道具長期放置在不安全的倉儲空間，而道具在劇團經營成本上也許不是最高，卻是劇團創作的結晶之一，是非常重要的一環，可見倉儲是劇團後勤工作需要受到重視的部分。

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為協助團隊提升倉儲環境品質、穩定團隊營運體質，文化部綜整各方建言，在去年10月公告「文化部提升表演藝術倉儲環境補助計畫作業要點」，111年首度辦理徵件，含1案試辦範例及10表演團隊獲得補助。

如今「表演藝術倉儲試辦計畫」有了階段性成果，減輕了部分團隊的倉儲問題與營運負擔。李永得說，希望這個試辦範例能夠拋磚引玉，鼓勵各縣市政府或倉儲業者，提供可供倉儲使用之閒置空間，協助更多表演藝術團隊，讓台灣的表演藝術能夠永續發展。

紙風車文教基金會李遠董事長表示，戲劇表演在所有文化界是第一環，但在市場上來說被照顧的不多，往往自力更生，發生火災也有重建的困難；而紙風車八里倉庫大火，一年多經過重重困難，終於找到汐止的倉庫，同時向銀行貸款重製佈景道具，深刻感受安全倉儲空間的重要。

李遠說，過程中因有文化部、沈發惠委員、趙天麟委員、賴品妤委員的協助，紙風車以共好的心意，邀請表演團隊共同使用；雖然試辦的倉儲空間不大，但希望對於表演團體可以有所幫助，表演藝術倉儲試辦計畫雖然看似是一小步，對劇場來說卻是很大的一步。

為考量倉儲安全，倉儲試辦地點設置24小時的保全監視系統，也通過消防安檢，並規劃獨立的門戶出入、電錶，讓所有團體可以自由使用。然而因為汐止地區潮濕問題特別嚴重，不利於道具儲放，因此將在未來增設除濕設備，以提升倉儲品質。

目前邀請對象是近2年獲國藝會獎助的台北市、新北市、基隆市、桃園市傑出演藝團隊，依據團隊需求、倉儲急迫性、團隊運作發展等方向，邀請委員召開媒合會議，共媒合了：動見体劇團、楊景翔演劇團、C MUSICAL製作、新象創作劇團、同黨劇團、飛人集社劇團、四把椅子劇團等7個表演藝術團隊，於8月開始進駐紙風車汐止倉庫。

參與計畫的進駐團隊對於試辦計畫皆表示支持，認為不僅減低營運壓力，也解決了團隊部分的倉儲問題；也提到安全系數高、卸貨空間足夠、進出動線便利。還有團體說，「原本道具都放在排練場，如今挪出可以排練場地」

由於全台各地有許多「蚊子館」，閒置空間的活化仍是多年來備受關注的議題，李永得表示，「文化部提升「表演藝術倉儲環境補助計畫」將持續辦理，期待未來有更多縣市政府、表演藝術團體參與，累積更多倉儲共享的經驗與模式，尋求在各地擴大辦理的機會，不但可以提供資源幫助各地的表演團體，也可以為各地閒置空間尋求不同的解決方案。

共創空間解決台灣各地文化藝術團隊倉儲需求，進而促進藝文生態產業發展，營造更好的藝文、文創產業發展環境。

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表演藝術紙風車劇團文化部

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