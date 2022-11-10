籲南投青年返鄉「挺18歲公民權」　綠營周末邀紙風車獨立樂團助陣

▲紙風車劇團明天將在埔里台糖糖廠舉辦演出。（圖／蔡培慧競選總部提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

距離9合1大選投票日愈來愈近，南投縣長選情也越趨白熱化，民進黨縣長候選人蔡培慧本周末將針對青年安居及親職家庭、以18歲公民權擴大青年朋友公共參與等政見，將連續推出紙風車劇團、搖滾音樂祭等活動。

紙風車劇團於明天11日將赴埔里鎮糖廠演出，蔡培慧說，近年來積極推動藝文列車進偏鄉，希望讓偏鄉孩子及早接受各種文化刺激、啟發探索的興趣，也藉由親子戲劇活動凝聚家庭親密關係；從今年7月開始，即陸續在南投、草屯、水里、名間舉辦紙風車藝術卡車表演，壓軸場就在埔里台糖糖廠，且是大型劇團演出《三國奇遇》劇碼，歡迎鄉親扶老攜幼前來觀賞。

13日（週日）在草屯舉辦的「Nantou Reborn南投來轉」音樂祭則為南投少見的活動，屆時將邀請拍謝少年、拷秋勤、張睿銓、大支、顏冠希等搖滾樂團演出；蔡培慧表示，獨立樂團代表年輕人獨特自由且可貴的意識，對比其他言論箝制的獨裁國家，台灣因為有自由的風氣，讓年輕人能充分展現創意和創作，歡迎所有縣民回來南投、一起成為翻轉南投的力量。

當天高雄市長陳其邁、立法委員蘇巧慧、農村陣線好夥伴吳音寧、民進黨副秘書長林飛帆等人也會到場助講，希望公民朋友多多支持修憲複決、實現18歲公民權，也讓青年成為承擔社會的主力群體，還特別提供時段舉辦「有話想說」、「想說就大聲說」公民肥皂箱，讓民眾暢所欲言。

行政院長蘇貞昌也將在12日（週六）再度赴埔里第一淨水廠，視察蔡培慧及埔里鎮公所共同爭取的水源地共融公園整建進度；蔡培慧表示，完工後的水源地共融公園將結合親水、生態、文化、休憩、觀光，小朋友可盡情遊戲，大人也能泡腳、野餐或散步，未來會結合街頭表演及藝文活動，讓水頭里再現風華。