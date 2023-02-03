紙風車負債4千萬！疫情後趕進度前進離島　目標走完368個鄉鎮

▲紙風車劇團在疫情解封後趕進度，目標演出170場公益演出。（圖／紙風車）

記者林育綾／台北報導

紙風車劇團自2020年歷經火災後肩負4千萬債務，不過如今疫情解封，近億元的4大公益計畫也再度啟動，今年目標完成170場，預計前進離島包括金門、澎湖等，也會到台東、屏東等鄉鎮演出，期望把藝術和歡笑傳遞到更多鄉鎮村落與孩子的家門口；同時也積極爭取各界邀約演出。

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▲紙風車「368鄉鎮市區兒童藝術工程」預計2年內走完368個鄉鎮。（圖／紙風車）

紙風車劇團發起「368鄉鎮市區兒童藝術工程」，至今已完成311個鄉鎮，尚有57個鄉鎮未完成。感慨許多未演出的鄉鎮歷經長時間的等待，背負著近93萬名捐款者的信任，所以今年將急起直追、積極安排，預計巡迴演出約50場，其中計畫完成離島金門、台東、屏東等縣市的偏鄉演出，希望捐款者的心意能盡速傳達到全臺孩子的心中，預計2024年完成。

另一項「紙風車青少年反毒戲劇工程」今年將邁進離島澎湖，紙風車深知毒品入侵不會因疫情而停歇，國中生的反毒推廣刻不容緩，應持續且加緊腳步，今年預計安排60場，並在澎湖14所學校演出；有鑑於近年學童資訊流通發達，孩子接觸毒品的風險性大幅提升，也將新增國小版反毒戲劇情節，以輕鬆有趣的方式，讓國小中高年級的學生提早認識並學習毒品相關知識，以「預防勝於治療」為校園圍起一道防毒的安全線。

▲紙風車藝術卡車升級，10分鐘從卡車變舞台。（圖／紙風車劇團提供）

「紙風車台灣鄉村卡車藝術工程」則以全新藝術卡車及團隊，加上新劇碼深入偏鄉。在RC文化藝術基金會的長期支持下，藝術卡車在疫情期間全面升級，2021年從企劃、設計、施工到驗車，經8個多月完工，由國際知名塗鴉藝術家Bounce老師彩繪卡車外觀，打造出17噸重的藝術卡車，擴大表演舞台區域。

藝術卡車擴大升級後，不僅表演團隊有更多的發揮空間，舞台高度的增加，讓現場可容納更多的觀眾，達到藝術推廣的目的。承載著表演團隊的新創作與孩子夢想的新藝術卡車，2023年目標演出60場，也將邀請新團隊加入，將各種表演藝術深入台灣每個角落。

▲紙風車今年初前進澎湖演出《蕃薯森林奇遇記》。（圖／紙風車）

另外，「紙風車戲劇藝術中心」在屏東縣政府的支持下，2022年培育共51位戲劇人才，讓這群熱愛戲劇表演的素人，在自己的家鄉演戲給在地的孩子們。今年屏東戲劇藝術中心將持續與屏東縣政府合作，進行第二階段課程與公演演出，期盼學員將他們所學的戲劇知識與技能，未來能夠發展出屏東在地劇團服務更多在地的孩子。有了屏東的經驗，紙風車也更有信心繼續往下一個縣市邁進。

▲屏東戲劇人才培育計畫。（圖／紙風車）

紙風車今年各項計畫目標總共演出170場，規劃近億元的超高目標，期盼能追趕上孩子成長的速度。為此，基金會公益項目的執行費用將仍需努力募款，積極爭取各界人士與企業的支持；同時也希望透過民眾的力量，用定期定額的方式，小額捐款支持「368鄉鎮市區兒童藝術工程」或申辦中國信託紙風車認同卡，幫助尚未演出的鄉鎮達成目標，讓各地的孩子們得以有機會接觸表演藝術的美好。