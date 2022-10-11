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紙風車劇團10／29「屏東幻想曲」　限量名額免費報名

▲屏東縣政府邀請紙風車劇團10月29日於屏東藝術館帶來《屏東幻想曲》 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東縣政府邀請紙風車劇團10月29日於屏東藝術館帶來《屏東幻想曲》 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府邀請紙風車劇團10月29日於屏東藝術館帶來《屏東幻想曲》，演出內容以屏東主題為設計，免費開放民眾報名入場。13日上午11點起於線上系統報名。

▲屏東縣政府邀請紙風車劇團10月29日於屏東藝術館帶來《屏東幻想曲》 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

紙風車劇團於1992年由劇場資深編導李永豐和一群藝術工作者共同創立，多年來致力於創造台灣兒童戲劇夢工廠。運用肢體、圖像、節奏、色彩組合出紙風車式的獨特風格，每次演出總是吸引大量觀眾，帶給大、小朋友無限歡樂及美好童年回憶。

縣府文化處表示，《屏東幻想曲》將呈現紙風車經典演出片段，結合彩帶與黑光的「歡樂春節」；「屏東在地故事」以戲劇、舞蹈、音樂的方式，讓孩子可以從演出的內容中了解屏東的歷史；「黑光幻想曲」以黑光棒轉化成代表屏東的特色圖形，讓孩子在觀賞的過程中，愛上成長的故鄉—屏東。多樣化的演出方式，讓孩子感受表演藝術的美好，在演出中呈現紙風車多元的劇場表演形式，開創孩子藝術美學的視野。

《屏東幻想曲》10月29日共演出兩場次，早上10點30分為屏東藝遊卡會員專屬場次，僅限卡友報名，10月18日報名截止。下午3點場次開放一般民眾報名，10月26日截止，邀請您一同觀賞屬於屏東的故事。

文化處說，此場特別結合了2022年屏東戲劇人才培訓計畫的學員們共同演出，鼓勵學員用自己的語言、說自己家鄉的故事、服務家鄉的小朋友，精彩可期！演出節目報名詳情請洽屏東縣政府文化處官方網站，藝遊卡會員場報名：https://reurl.cc/gM5V67 一般民眾場報名：https://reurl.cc/MNEpj3

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