起底林明溱「看診插隊」黑歷史　民進黨：連看醫生也要有特權？

▲立委候選人林明溱。（圖／林明溱競選辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

南投立委補選倒數兩周投票，民進黨副秘書長黃建嘉19日爆料，林明溱在2021年8月看診時，曾經特權插隊，直接進入診間。黃建嘉表示，「插隊魔人」林明溱熱愛插隊，看醫生的時候要插隊，兒子民調落後的時候也要插隊，證實了林明溱心中非常自私，一切以自身利益為優先。

黃建嘉指出，影片中其他病患都在排隊等看醫生，林明溱一進來就直衝診間，牆上號碼也都沒動，過了15分鐘才戴著鴨舌帽、口罩，頭低低、心虛地快步離開診所，「請問林明溱，敢插隊為什麼不敢面對？」

黃建嘉直言，林明溱團隊說他有請幕僚事先預約看診，是又在欺騙社會，其實，看著牆上的號碼，就可以知道林明溱是「1」號，而且即便是預約也要等叫號，不能直接走進去診間，林明溱可否開班教學南投鄉親，要如何每次預約都是1號？也請教導鄉親要如何直接衝進診間而不會被醫生趕出去？

黃建嘉認為，林明溱就是耍特權，特權黑官、特權停車位，如今還被發現看醫生也有特權，請林明溱向南投鄉親解釋清楚，任內濫用幾次特權看醫生？要不要向守秩序好好排隊的鄉親道歉？

林明溱2021年就曾被民眾爆料，他在未被叫號的情況下，直接進入診間看診，看完就匆匆離去，但現場仍有病人等候看病，是「特權插隊」，相關照片及影片均被媒體揭露。