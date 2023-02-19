收到陳宗彥監聽譯文　邱顯智曝內附一紙條：爆料者是熟法律的圈內人

▲前行政院發言人陳宗彥。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

前行政院發言人陳宗彥17日被爆料11年前接受性招待，涉性醜聞疑案當晚便火速辭官，上任僅18天，成為行政院最短命發言人。時代力量立委邱顯智表示，黨團也有收到爆料，當中同樣附上監聽譯文與檢方內部簽呈，上頭還附有紙條「貼心提醒」若洩漏可能違反「通訊保障及監察法」，請小心使用，顯見爆料者是熟悉法律的圈內人。

邱顯智指出，陳宗彥涉接受性招待事件的幾個層次。首先，陳宗彥涉接受性招待、貪瀆，台南地檢署辦案辦到案子不見，各界對此討論最多；第二個層次，則是這次爆料流出的監聽譯文與檢方內部簽呈，在過去前所未見，只有檢調機關、有閱卷權的律師有機會接觸到，而且，時力收到的牛皮紙袋還附上紙條，說若洩漏可能違法，因此可推論爆料者熟悉法律，應是圈內人。

邱顯智表示，爆料內容究竟是檢調系統洩漏，還是律師閱卷翻拍流出，目前不得而知。唯一確定的是，司法已經成為政治鬥爭的工具，但這樣的爆料算不算是公益揭弊？

邱顯智認為，從一面來看，揭發公務人員涉嫌不法有其公益性，應該保護、鼓勵這樣的吹哨行為，但從另一面來看，不論是檢調還是律師洩漏監聽譯文，都嚴重傷害了司法的中立性，讓司法變成打擊異己的工具，這起事件兩個層次都存在，都有道理，但也可能相互衝突，這就是為什麼需要有「揭弊者保護法」的原因，需要定義清楚什麼是揭弊？揭弊能否免除洩密的責任？如何保護揭弊者？這些基本的問題不弄清楚，公益揭弊與打擊異己，公益與私利之間的界線，只會越來越難以辨識。