林明溱父子宣布不參選2024立委　酸對手和總統交情好「屢敗屢選」

▲林明溱（左）兒子林儒彬（中）宣布父子兩都不會選2024，並呼籲民進黨停止造謠、抹黑。（圖／林明溱競選總部提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣第二選區立委補選將屆，針對民進黨近日猛攻國民黨候選人林明溱購千萬豪宅贈子，違諾參選乃為其子政途鋪路、延續林家政治勢力等爭議，林明溱兒子林儒彬今日表示，為讓綠營停止造謠抹黑、模糊競選焦點，自己將不會參選2024年區域立委選舉，也呼籲民進黨應該把選戰訴求回歸政見論述，停止烏賊戰。

林儒彬目前身兼林明溱競選總部總幹事，他今天在名間鄉松柏嶺受天宮廟埕前，在父親、國民黨主席朱立倫和縣長許淑華陪同下，公開承諾他不會參選2024區域立委，其父林明溱這次選完後，也不會再投入2024立委選舉。

林儒彬表示，國民黨於8年前地方大選時連任南投縣長，但過半鄉鎮都輸掉，爾後他擔任南投縣黨部主委、無私為黨擔責奉獻，只為黨能有好表現，也在去年收復過半的鄉鎮長，縣長也勝選，「這是我們勝利的第一步」，他希望在明年有更好優秀的人選來打贏民進黨，取得區域立委的席次。

現場媒體提問：「突然宣布，是否跟近期的民調有關係？」林儒彬否認，強調民進黨這次還是用老套的一概抹黑手段，不斷牛頭不對馬嘴地造謠，也可能會製造假民調來拉抬本身選情，他單純是為澄清謠言而特別宣布。

林儒彬提到，林明溱當年第一次參選立委時，是跟形象不錯、堪稱民進黨清流的湯火聖競爭，因為真正關心地方、提出很多地方建設的需求，才能勝選；但今年對手蔡培慧先當了一屆不分區立委，再參選第一選區立委和縣長，都選輸了還來選第二選區立委，期間擔任行政院中辦執行長時，卻把時任副執長湯火聖撤職。

林儒彬反酸：「我替南投民進黨黨籍的民意代表抱屈！」質疑蔡培慧只因跟蔡英文交情好，才能空前絕後地一直敗選、一直參選，卻不讓羅美玲、陳紀衡、賴燕雪等其他優秀黨員有機會出來競選。

朱立倫表示，這次選舉從正面角度出發，誰能夠第一天就上手、替南投爭取最多預算、跟許淑華無縫接軌地密切配合，才是最佳人選。他強調，林明溱這次非常清楚地告訴大家，他不是為個人，而是為縣民、為幫助縣政順利、培育更多年輕世代、讓南投更有希望，而犧牲奉獻來參選，絕對不是如同民進黨造謠抹黑的內容，林儒彬也鄭重宣示明年不參選，相信能讓所有縣民都看到。