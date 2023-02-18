林明溱父子同時宣布不選2024立委　蔡培慧酸：應退選展現決心

記者高堂堯／南投報導

南投縣第二選區立委補選在即，國民黨候選人林明溱父子今日稱2人都不會參選2024立委，民進黨中央回應，這句話林明溱去年講過不少次，但還是背信參選，「2022騙過一次，之後還想騙幾次？」副總統暨民進黨主席賴清德也表示，社會要講求公平，不能像林明溱一樣立委、縣長大權在握後，就安排兒子當特助、參選立委，無視在地優秀的子弟。

▲副總統暨民進黨主席賴清德（右）赴南投為蔡培慧輔選。（圖／蔡培慧競選總部提供，下同）

綠營近日猛攻林明溱購千萬豪宅贈子，違背承諾參選是要為兒子政途鋪路、延續林家政治勢力等爭議，林明溱兒子林儒彬今日中午在名間鄉松柏嶺受天宮廟埕前，由父親、國民黨主席朱立倫和縣長許淑華陪同，表示為讓綠營停止造謠抹黑、模糊競選焦點，自己將不會參選2024年區域立委選舉，其父林明溱這次選完後，也不會再投入2024立委選舉。

民進黨副秘書長黃建嘉對此回應，林明溱去年11月、12月都曾說過「無意再參政、不會再選」，如今又說2024不選了，但南投人不會再被騙；他大酸林明溱與兒子一起開記者會宣布不選，更是「此地無銀三百兩」，自證參選就是「代子出征」，今天兒子委屈一點說不選，但等到老爸選贏就可用立委身分，以及「其他人民調都不高」的相同說詞，要求黨中央徵召林儒彬，甚至擔任不分區。

賴清德今天上午再赴南投為蔡培慧輔選，於名間鄉大賢宮致詞時表示：「社會要講求公平，出身艱苦的人就算才幹過人，若社會不公平也無法出人頭地，像林明溱當立委時就安排兒子做助理、選縣議員，當縣長時還安排兒子做特助、選立委，這樣就不公平了。」

賴清德說，過去蔡培慧做立委時的評鑑都是第一名，也沒有安排自己親人做助理，南投有能力的年輕人那麼多，林明溱當縣長卻不讓他們來做助理、給予歷練，之前說自己不選立委了，現在又出來選，目的是就是照顧兒子；他認為平民百姓不要求特權，但也不希望被看不起，都希望政府或立委公平公正對待每個人，誰比較有能力就由誰來做這個職務。

蔡培慧稍早也表示，政治人物誠信是原則，但林明溱說了不參加立委補選，卻又橫柴入灶式地參選，如今又說明年不選是空口無憑，就連縣長任內承諾大賢宮鄉親要拓寬150縣道、整治貓羅溪和處理垃圾、秀泰影城進駐縣議會舊址等也都跳票；她呼籲林明溱「若要展現決心、說到做到，退選、退休不再從政是一個比較好的方式」。