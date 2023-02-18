　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍批政院大撒幣又要加碼發1萬現金　她傻眼：這是什麼神邏輯？

▲▼行政院長陳建仁赴立法院備詢 國民黨杯葛佔議場 要求發現金一萬元。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長陳建仁赴立法院備詢，國民黨佔議場要求發現金一萬元。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

行政院長陳建仁17日赴國會進行施政報告，但遭到藍營杯葛，更呼籲普發現金加碼到1萬。對此，前民進黨立委余宛如18日質疑，國民黨說政院擴大補貼是大撒幣，但卻要求發1萬元現金，到底是哪裡錯了？為什麼政院發6千是撒幣？國民黨要求發1萬不是？這是什麼神邏輯？

對於疫後特別條例，余宛如指出，長期來看，用財政紅利來補貼弱勢者負債，對經濟跟社會來說可能是好事。新冠疫情造成供應鏈影響、俄烏戰爭帶來能源危機、中國清零政策、中美對峙供應鏈移轉，帶來高通膨的苦果。美國為了打擊通膨，從去年迄今已經升息8次，一共升息18碼。

余宛如直言，然而低息救經濟，已經養出政府、企業、銀行跟勞工的龐大債務，若是鉅額或是驟然升息，恐付不出鉅額的利息支出，衍生壞帳跟債務的風暴。若是為了還債，可能會降低消費，經濟成長可能停滯或是放緩。而利息太高，也會衝擊成長型的企業，削弱未來的營運績效，甚至破產。

余宛如指出，簡單來說，長期的低利救經濟已經釀成債務風暴的陷阱，一旦升息過快、幅度過大，恐怕會引發金融風暴跟經濟風暴。如果因為哪些國際不穩定因素沒有去除，還有停滯性通膨的隱憂。

對於相關補貼，余宛如表示，政府現在用財政紅利，來補貼弱勢者的債務，像是房貸、學貸、中小企業貸款等，應該對整體債務減輕有所幫助，未來若美國經濟硬著陸，台灣可能面對的影響較小、恢復的韌性較高。

余宛如指出，而且政院特別是針對海嘯第一排的弱勢人民，也是強化社會的安全網。希望國民黨別為了政治而綁架法案，成為扼殺台灣經濟的兇手，早點推動全民共享經濟成果條例，才是真正的幫助台灣。

ET快訊
00878靠邊站！ 　最夯債券ETF買氣已破百億
鄭家純挨罵「香爐妹+騷貨」！　3網友下場慘曝
收到陳宗彥事件爆料！　時力：資料丟了人就跑
快訊／21歲騎士撞「違停拖板車」！　頭爆血身亡
女星脫光上半身「過程全被拍」！連胸罩都沒穿

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德任台南市長發生「這兩案」　謝龍介批：讓貪官汙吏有機可趁

馬英九給24字面對228建言　蔣萬安：誠摯希望與家屬對談

藍批政院大撒幣又要加碼發1萬現金　她傻眼：這是什麼神邏輯？

資料丟了就跑！時力曝收到陳宗彥事件爆料　籲立院成立調閱委員會

特拉斯籲各國抗中保台　外交部致謝：台灣絕不畏懼退縮

遭爆拿政治獻金給兒！　林明溱、林儒彬駁斥：不參選2024立委

丟棄陳時中砂畫像？　何志偉曝「立院調查報告」：已證明我清白

幕後／劍指賴清德還2026？陳宗彥性招待疑雲被掀　黨內人士曝關鍵

快訊／空軍2兵涉販賣槍枝　司令部：依「刑懲併行」原則重懲

陳宗彥遭爆接受性招待火速辭官　賴清德：誠實是最好上策

舅拿巧克力惡整外甥女　她被沾到看著手超淡定

白沙屯媽祖抵北港朝天宮！「三進三退」12萬人迎接

男團VANNER打工維生！唱跳被讚爆　宋旻浩看哭了：讓我回頭審視自己

有「證」才能開車上山　她聽錯：看顏值放行？

龍舟天菜墜14米坑亡！ 女友發文悲求監視畫面

連晨翔《玩很大》突做1失誤舉動！　吳宗憲傻眼：你幹哪行的

B.A.P文鐘業唱跳《Anyone》超穩！　大國男兒飆《Mirotic》全場嗨應援

一大群薩摩耶寶寶衝出　他們回犬舍被熱情包圍

日本女記者衝入白沙屯！　媽祖讓抬轎香燈腳讚親民

清境奔羊節睽違3年回歸　112隻羊合歡山公路衝刺

賴清德任台南市長發生「這兩案」　謝龍介批：讓貪官汙吏有機可趁

馬英九給24字面對228建言　蔣萬安：誠摯希望與家屬對談

藍批政院大撒幣又要加碼發1萬現金　她傻眼：這是什麼神邏輯？

資料丟了就跑！時力曝收到陳宗彥事件爆料　籲立院成立調閱委員會

特拉斯籲各國抗中保台　外交部致謝：台灣絕不畏懼退縮

遭爆拿政治獻金給兒！　林明溱、林儒彬駁斥：不參選2024立委

丟棄陳時中砂畫像？　何志偉曝「立院調查報告」：已證明我清白

幕後／劍指賴清德還2026？陳宗彥性招待疑雲被掀　黨內人士曝關鍵

快訊／空軍2兵涉販賣槍枝　司令部：依「刑懲併行」原則重懲

陳宗彥遭爆接受性招待火速辭官　賴清德：誠實是最好上策

基隆Podcast第3集！市府發言人余治明主持　宣導乾淨家園政策

台61線西濱快速公路大貨車速限　3／1下修至80公里

補班不Blue！基隆頂樓空中花園逛市集　有機會獲Switch大獎

妥瑞症高中生「座位被丟垃圾」遭全班霸凌！師竟冷回1句　全場氣炸

星巴克咖啡驚藏玻璃！美國急回收2.5萬箱　消費者買到可全額退費

228連假期公共運輸轉乘優惠　國道客運、台灣好行超好康

賴清德任台南市長發生「這兩案」　謝龍介批：讓貪官汙吏有機可趁

不要再小孩子氣　張政禹戰戰兢兢：每場都是季後賽

台東第2屆品學盃校際籃球對抗賽2／18熱血開打

億杰內控重大缺失　櫃買中心處違約金50萬元

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

政治熱門新聞

陳宗彥18天就請辭！他搬2句電影台詞曝原因

抓到！「小芸有空嗎」頭貼撞上陳宗彥臉書貼文

沈富雄：2024國民黨誰出戰上周已定

陳宗彥疑涉召妓判決書出土！

陳宗彥不只點小芸？　徐巧芯凌晨加碼爆2女

徐巧芯預言　朱立倫將徵召他選總統

陳宗彥請辭發言人：自行面對處理、不影響新內閣團隊

下一個陳宗彥是「他」？　徐巧芯曝內幕：賴清德惹禍上身

陳宗彥被爆召妓　他揭全因賴連殺3人

「下個輪到陳建仁」　郭正亮：綠營不滿賴清德「三絕」踢爆陳宗彥

賴清德改革燒到陳宗彥　黨內曝還有1原因

陳宗彥陷召妓疑雲　起底酒店豆哥背景

陳宗彥性招待疑雲「監聽譯文」一次看　「特殊術語」全公開

八德運動中心案　監院約談張善政

更多熱門

相關新聞

資料丟了就跑！時力曝收到陳宗彥事件爆料　籲立院成立調閱委員會

資料丟了就跑！時力曝收到陳宗彥事件爆料　籲立院成立調閱委員會

行政院發言人陳宗彥17日遭立委踢爆過去曾接受性招待，同日晚間便向行政院長陳建仁請辭。對此，時代力量黨團18日指出，早上黨團也收到爆料、爆料者丟了就跑。時力呼籲，官員違法不能拿「下台」當擋箭牌，船過水無痕。要求行政院應立即調查，立法院也應於院會成立調閱委員會，而爆料內容都是檢調才有的監聽譯文，不該作為政治鬥爭工具。

幕後／劍指賴清德還2026？陳宗彥性招待疑雲被掀　黨內人士曝關鍵

幕後／劍指賴清德還2026？陳宗彥性招待疑雲被掀　黨內人士曝關鍵

陳宗彥遭爆接受性招待火速辭官　賴清德：誠實是最好上策

陳宗彥遭爆接受性招待火速辭官　賴清德：誠實是最好上策

曾喊「讓蔡英文脫光」！林明溱今成立婦女後援會　他轟：該上性平課

曾喊「讓蔡英文脫光」！林明溱今成立婦女後援會　他轟：該上性平課

因「綠營派系鬥爭」慘遭爆料？　周玉蔻斷言：與英系無關

因「綠營派系鬥爭」慘遭爆料？　周玉蔻斷言：與英系無關

關鍵字：

余宛如國民黨陳建仁民進黨普發現金

讀者迴響

熱門新聞

酒店選妃驚見整排超凶的！老司機：這種才讚

「全壓00878」等於月收租9千　她喊划算！內行搖頭

快訊／知名作曲家自轟身亡！

陳宗彥18天就請辭！他搬2句電影台詞曝原因

7寶媽拚做人！第8胎竟「生出5胞胎」

富邦Costco卡「額度30萬元」身分曝光！全場驚

陳艾琳3歲女兒「被拒絕登機」只好回家！

白沙屯媽祖駐駕朝天宮！天公爐竄「火龍奇景」

即／PTT曝情報員真名　高挑美女下場曝

韓戀綜爆「成員染性病」還故意上床！

最後倖存者終身拒看電影《鐵達尼號》

抓到！「小芸有空嗎」頭貼撞上陳宗彥臉書貼文

資深女星喪夫獨居豪宅！2兒養大成明星卻不合…看破住老人院

4大超商補班優惠「1元喝美式、拿鐵」

喜事連連！「5生肖」獲喜神眷顧 兔年愛情事業兩得意

更多

最夯影音

更多
舅拿巧克力惡整外甥女　她被沾到看著手超淡定

舅拿巧克力惡整外甥女　她被沾到看著手超淡定
白沙屯媽祖抵北港朝天宮！「三進三退」12萬人迎接

白沙屯媽祖抵北港朝天宮！「三進三退」12萬人迎接

男團VANNER打工維生！唱跳被讚爆　宋旻浩看哭了：讓我回頭審視自己

男團VANNER打工維生！唱跳被讚爆　宋旻浩看哭了：讓我回頭審視自己

有「證」才能開車上山　她聽錯：看顏值放行？

有「證」才能開車上山　她聽錯：看顏值放行？

龍舟天菜墜14米坑亡！ 女友發文悲求監視畫面

龍舟天菜墜14米坑亡！ 女友發文悲求監視畫面

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面