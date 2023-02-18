藍批政院大撒幣又要加碼發1萬現金　她傻眼：這是什麼神邏輯？

▲行政院長陳建仁赴立法院備詢，國民黨佔議場要求發現金一萬元。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長陳建仁17日赴國會進行施政報告，但遭到藍營杯葛，更呼籲普發現金加碼到1萬。對此，前民進黨立委余宛如18日質疑，國民黨說政院擴大補貼是大撒幣，但卻要求發1萬元現金，到底是哪裡錯了？為什麼政院發6千是撒幣？國民黨要求發1萬不是？這是什麼神邏輯？

對於疫後特別條例，余宛如指出，長期來看，用財政紅利來補貼弱勢者負債，對經濟跟社會來說可能是好事。新冠疫情造成供應鏈影響、俄烏戰爭帶來能源危機、中國清零政策、中美對峙供應鏈移轉，帶來高通膨的苦果。美國為了打擊通膨，從去年迄今已經升息8次，一共升息18碼。

余宛如直言，然而低息救經濟，已經養出政府、企業、銀行跟勞工的龐大債務，若是鉅額或是驟然升息，恐付不出鉅額的利息支出，衍生壞帳跟債務的風暴。若是為了還債，可能會降低消費，經濟成長可能停滯或是放緩。而利息太高，也會衝擊成長型的企業，削弱未來的營運績效，甚至破產。

余宛如指出，簡單來說，長期的低利救經濟已經釀成債務風暴的陷阱，一旦升息過快、幅度過大，恐怕會引發金融風暴跟經濟風暴。如果因為哪些國際不穩定因素沒有去除，還有停滯性通膨的隱憂。

對於相關補貼，余宛如表示，政府現在用財政紅利，來補貼弱勢者的債務，像是房貸、學貸、中小企業貸款等，應該對整體債務減輕有所幫助，未來若美國經濟硬著陸，台灣可能面對的影響較小、恢復的韌性較高。

余宛如指出，而且政院特別是針對海嘯第一排的弱勢人民，也是強化社會的安全網。希望國民黨別為了政治而綁架法案，成為扼殺台灣經濟的兇手，早點推動全民共享經濟成果條例，才是真正的幫助台灣。