高雄小朋友「肉體人行道」曝光　百萬網紅：這人均3萬美元國家？

▲Cheap在臉書發文，指高雄鳳山文德國小的路隊是「肉體人行道」。（圖／取自Facebook／Cheap）



記者林彥臣／綜合報導

台灣交通對行人的不友善，已經被國際媒體CNN認證為「行人地獄」。百萬YouTuber「Cheap」在臉書上也曝光了一張照片，他將這張照片稱之為小朋友的「肉體人行道」，並且感嘆「這是人均三萬美元的國家」。並且還在文中點名照片中「肉體人行道」的主角是高雄鳳山文德國小。

照片中顯示，小朋友的路隊牽著一條童軍繩，用這種方式在大馬路上分隔出一條「人行道」，一旁還有老師或導護媽媽戒護，注意路上來車。

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Cheap發文指出，「看了真可悲，你說這是人均三萬美元的國家？3000都嫌多

為什麼家長寧願冒著違停的風險，也要接送小孩？就是因為沒有人行道，小朋友沒辦法安全的回家嘛？」

Cheap痛批，「連最基本的人行道都沒有，扯什麼大建設都是鬼扯蛋啦！」

網友對此留言表示，「真的悲哀」、「孩子們就算在繩子裡面還是會被撞喔」、「老師都要當人肉擋車立牌」、「寧可劃停車格，也不願意劃人行道，明明每個人都有機會是行人，路權卻可憐的要命」、「林佳龍台中市長任上就是搞這個，然後第二任就落選啦」。