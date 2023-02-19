　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄工人被吊車壓死！一手撐不住「整車鷹架」　5秒奪命畫面曝光

記者柯沛辰／綜合報導

高雄市仁武區7日中午發生一起工安意外，當時一輛吊車正在進行吊掛作業，卻未將外伸撐座向外展開，導致車輛重心不穩翻覆，當場壓死44歲金姓工人。如今事故影片曝光，可見金男第一時間試圖用手支撐車輛，但最終仍遭掉落的鷹架砸死，令人怵目驚心。

事故發生在八德西路一處工地，當時金男駕駛一輛載有大量鷹架的吊車到場，並下車用遙控器操作吊掛。儘管吊車有放下外伸撐座，但未依規定向外延伸固定，導致吊車重心不穩，瞬間傾斜翻車。

▲▼高雄工人被吊車壓死！一手撐不住「整車鷹架」　5秒奪命畫面曝光。（圖／「翻轉大高屏交通違規」授權提供）

▲▼金姓工人下意識用手撐住吊車，但仍難逃一劫。（圖／「翻轉大高屏交通違規」授權提供）

▲▼高雄工人被吊車壓死！一手撐不住「整車鷹架」　5秒奪命畫面曝光。（圖／「翻轉大高屏交通違規」授權提供）

臉書粉專「翻轉大高屏交通違規」貼出網友投稿影片，從中可見，吊車傾斜前曾發出聲響，金男也一度回頭查看，但他當下並未放在心上，而是轉過頭繼續操作，不料車輛持續傾斜，等到金男發現時，立刻下意識用手撐住即將傾斜的吊車。

不過，吊車載滿鷹架踏板，重量實在太重，即便金男伸出雙手也難以支撐。下一秒，金男鬆手試圖逃離，但僅僅1秒的時間，就被傾倒的大量鷹架踏板壓住，當場失去呼吸心跳。

消防人員獲報趕抵現場，發現金男全身多處骨折，已無生命跡象，送醫搶救後傷重不治。另外，還有一名陳姓工人被當時車輛吊掛的物料砸到頭，導致頭部外傷，但意識清楚，被送醫救治。

▲▼仁武區八德西路工地意外。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼現場吊車翻覆，車上鷹架踏板傾倒而出。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼仁武區八德西路工地意外。（圖／記者吳世龍攝）

「翻轉大高屏交通違規」貼文感慨，吊車未依規定使用外伸撐座，這事便宜行事的下場，希望類似案件不要再發生。許多網友也紛紛留言，「若是跑對邊，就毫髮無傷」、「這影片非常具有教育意義」，至於很多人不解為何金男出手支撐，有人回應「這是反應動作，真的不要酸，很多人反射就是如此」。

勞工局勞檢處獲報後，派員到場調查，初步研判，肇因是使用具有外伸撐座的移動式起重機時，未將外伸撐座延展至最大極限位置。

勞工局表示，雇主違反職業安全衛生法第6條第1項規定，已勒令該作業場所停工，後續將依法裁處新台幣3萬至30萬元罰鍰，並派員辦理勞工相關慰助事宜。

ET快訊
快訊／南投23:49規模5.0極淺層地震　深度僅18公里
快訊／地牛翻身！23：49發生有感地震狂搖數秒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄工人被吊車壓死！一手撐不住「整車鷹架」　5秒奪命畫面曝光

獨／運鈔車22歲保全盜200萬落網　目擊者爆「脫制服逃亡」畫面曝光

快訊／南投運鈔車遭竊200萬　保全吃飯回來「同事消失」開金庫傻眼

陳宗彥性醜聞疑案　南警將「這間酒店」納入擴檢目標

妻子偷吃還炫耀：我像女主角！　綠帽夫寫藏頭詩罵「狗東西」慘了

性侵假釋犯石塊砸死女移工判無期...家屬跨海求償　法院判賠863萬

快訊／台中驚傳男子墜大衛橋！　大里往霧峰方向交通管制

放水屋主「保麗龍造假」逃拆違建　新北市府拆除大隊長3人遭收押

淪小玉AI換臉色情片女主角　知名網紅團體正妹成員獲賠100萬

未保持安全距離釀禍！國3大溪埔頂隧道3車追撞　一度回堵5km

《體能之巔》拿「希臘神話懲罰」當比賽　「扛巨石.推100kg石頭上坡」：真的是酷刑

教兒喊爸爸！他萌回「嗯」　刺青爹無奈：我才是你爸...

夜店相遇交往2個月分手　退役軍連27年情人節癡等

林俊傑服務員工：會努力澆熱水XD　虧歌迷拿紙點歌…寵粉都唱了！

健忘女「空手出髮廊」狂折返　前後回店裡5次東西才拿齊！

搜救犬Hugo「高分通過考試」　搖尾出考場！全場列隊鼓掌

圭賢比手勢喊2PM挑釁朴載範XD　「地獄笑話」連三殺...李起光笑翻

他酒店選妃被嚇壞！　老司機狂推：這種才讚

不只點小芸？暗語「勾三秀六」　徐巧芯：陳宗彥還點愛佳、愛玲

搜救犬勇衝土國救人！ 健檢抽血後露無奈表情

高雄工人被吊車壓死！一手撐不住「整車鷹架」　5秒奪命畫面曝光

獨／運鈔車22歲保全盜200萬落網　目擊者爆「脫制服逃亡」畫面曝光

快訊／南投運鈔車遭竊200萬　保全吃飯回來「同事消失」開金庫傻眼

陳宗彥性醜聞疑案　南警將「這間酒店」納入擴檢目標

妻子偷吃還炫耀：我像女主角！　綠帽夫寫藏頭詩罵「狗東西」慘了

性侵假釋犯石塊砸死女移工判無期...家屬跨海求償　法院判賠863萬

快訊／台中驚傳男子墜大衛橋！　大里往霧峰方向交通管制

放水屋主「保麗龍造假」逃拆違建　新北市府拆除大隊長3人遭收押

淪小玉AI換臉色情片女主角　知名網紅團體正妹成員獲賠100萬

未保持安全距離釀禍！國3大溪埔頂隧道3車追撞　一度回堵5km

大學校園驚見「冥婚海報」！促銷價20元還掛4保證　業者曝真相

比國軍強！22小時走78公里　粉紅超跑凌晨1：50到台中了

「勇腳伯」跟不上進香隊伍！跛腳走夜路　貨車司機1舉動感動千人

高雄工人被吊車壓死！一手撐不住「整車鷹架」　5秒奪命畫面曝光

慕尼黑安全會議聚焦俄烏　北約盼團結對抗中俄威權

33歲男入獄13天　遭關大冰櫃「活活凍死」！恐怖虐囚畫面曝

美媒：布林肯將會王毅　氣球事件以來美中最高層接觸

陳宗彥涉性招待爆吃案　法務部3點聲明回應了

蘇納克談俄烏戰爭：中國應扮演負責任角色

高中木聯／16強出爐！ 羅工轉型木棒組三年創隊史紀錄

超療癒！美容師夾出耳內巨型粉刺 96秒巧手「勾、拉」網讚：太酥麻

社會熱門新聞

即／南投運鈔車遭竊200萬　保全開金庫傻眼

運鈔車22歲保全盜200萬　被目擊脫制服逃亡

少校外遇莒光甜心被正宮抓　遭5大過開鍘

高雄2工人遭鷹架重砸！吊車司機搶救後仍不治

竹聯和堂宜溪開50桌宴客　選這地點原因曝

即/台中大里驚傳男子墜落大衛橋

淪小玉換臉A片女主角　網紅團女成員獲賠百萬

即／PTT曝情報員真名　高挑美女下場曝

即／陸軍2女兵羞羞片瘋傳　火辣身材全曝光

白沙屯媽祖回鑾！香客穿越馬路遭撞飛

高雄工人被吊車壓死　5秒奪命畫面曝光

高雄16歲男逃家想自立！出走原因超心酸

招待陳宗彥　「這間酒店」納擴檢目標

罵鄭家純「香爐妹、騷貨」　3網友挨告急賠錢

更多熱門

相關新聞

黃捷母校小朋友肉體人行道瘋傳　她回應了

黃捷母校小朋友肉體人行道瘋傳　她回應了

台灣交通對行人的不友善，已經被國際媒體CNN認證為「行人地獄」，高雄鳳山文德國小一張小朋友牽著童軍繩，走在馬路邊的照片，更被網友稱為「肉體人行道」在網路上瘋傳。高雄市議員黃捷也對此在臉書發文回應表示，會持續要求佈建人行道，改善學生安全。

百萬網紅曝高雄小朋友「肉體人行道」

百萬網紅曝高雄小朋友「肉體人行道」

高雄百貨公司揭神秘力量　春節業績飆8成

高雄百貨公司揭神秘力量　春節業績飆8成

快訊／國1南路竹段「5車追撞」！回堵4km

快訊／國1南路竹段「5車追撞」！回堵4km

2歲童被抱進廁所！回家臉腫「老師捏的」

2歲童被抱進廁所！回家臉腫「老師捏的」

關鍵字：

工安意外高雄吊車外伸撐座

讀者迴響

熱門新聞

即／地牛翻身！台灣中部23：49發生有感地震

受夠鍵盤酸民折磨！網紅管管直播喝農藥身亡

即／南投23:49規模5.0極淺層地震　深度僅18公里

打掃發現爺爺履歷　真實身分震驚萬人

即／南投運鈔車遭竊200萬　保全開金庫傻眼

台灣空少娶回富千金「1個月閃離」！

妥瑞症高中生「座位被丟垃圾」遭霸凌！師冷回1句

運鈔車22歲保全盜200萬　被目擊脫制服逃亡

冷氣團灌頂！低溫下探12度「最冷時間曝」　228連假天氣2階段變化

農曆2月要來了！「這生肖」樂透中獎機率高

小S首參加同志婚禮「台下哭腫眼」！

7-11「隱藏優惠」又悄開跑！限時7天

少校外遇莒光甜心被正宮抓　遭5大過開鍘

高雄2工人遭鷹架重砸！吊車司機搶救後仍不治

南投發生規模5.0地震「轟轟」兩聲地鳴超明顯

更多

最夯影音

更多
《體能之巔》拿「希臘神話懲罰」當比賽　「扛巨石.推100kg石頭上坡」：真的是酷刑

《體能之巔》拿「希臘神話懲罰」當比賽　「扛巨石.推100kg石頭上坡」：真的是酷刑
教兒喊爸爸！他萌回「嗯」　刺青爹無奈：我才是你爸...

教兒喊爸爸！他萌回「嗯」　刺青爹無奈：我才是你爸...

夜店相遇交往2個月分手　退役軍連27年情人節癡等

夜店相遇交往2個月分手　退役軍連27年情人節癡等

林俊傑服務員工：會努力澆熱水XD　虧歌迷拿紙點歌…寵粉都唱了！

林俊傑服務員工：會努力澆熱水XD　虧歌迷拿紙點歌…寵粉都唱了！

健忘女「空手出髮廊」狂折返　前後回店裡5次東西才拿齊！

健忘女「空手出髮廊」狂折返　前後回店裡5次東西才拿齊！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面