高雄工人被吊車壓死！一手撐不住「整車鷹架」　5秒奪命畫面曝光

記者柯沛辰／綜合報導

高雄市仁武區7日中午發生一起工安意外，當時一輛吊車正在進行吊掛作業，卻未將外伸撐座向外展開，導致車輛重心不穩翻覆，當場壓死44歲金姓工人。如今事故影片曝光，可見金男第一時間試圖用手支撐車輛，但最終仍遭掉落的鷹架砸死，令人怵目驚心。

事故發生在八德西路一處工地，當時金男駕駛一輛載有大量鷹架的吊車到場，並下車用遙控器操作吊掛。儘管吊車有放下外伸撐座，但未依規定向外延伸固定，導致吊車重心不穩，瞬間傾斜翻車。

▲▼金姓工人下意識用手撐住吊車，但仍難逃一劫。（圖／「翻轉大高屏交通違規」授權提供）

臉書粉專「翻轉大高屏交通違規」貼出網友投稿影片，從中可見，吊車傾斜前曾發出聲響，金男也一度回頭查看，但他當下並未放在心上，而是轉過頭繼續操作，不料車輛持續傾斜，等到金男發現時，立刻下意識用手撐住即將傾斜的吊車。

不過，吊車載滿鷹架踏板，重量實在太重，即便金男伸出雙手也難以支撐。下一秒，金男鬆手試圖逃離，但僅僅1秒的時間，就被傾倒的大量鷹架踏板壓住，當場失去呼吸心跳。

消防人員獲報趕抵現場，發現金男全身多處骨折，已無生命跡象，送醫搶救後傷重不治。另外，還有一名陳姓工人被當時車輛吊掛的物料砸到頭，導致頭部外傷，但意識清楚，被送醫救治。

▲▼現場吊車翻覆，車上鷹架踏板傾倒而出。（圖／記者吳世龍攝）

「翻轉大高屏交通違規」貼文感慨，吊車未依規定使用外伸撐座，這事便宜行事的下場，希望類似案件不要再發生。許多網友也紛紛留言，「若是跑對邊，就毫髮無傷」、「這影片非常具有教育意義」，至於很多人不解為何金男出手支撐，有人回應「這是反應動作，真的不要酸，很多人反射就是如此」。

勞工局勞檢處獲報後，派員到場調查，初步研判，肇因是使用具有外伸撐座的移動式起重機時，未將外伸撐座延展至最大極限位置。

勞工局表示，雇主違反職業安全衛生法第6條第1項規定，已勒令該作業場所停工，後續將依法裁處新台幣3萬至30萬元罰鍰，並派員辦理勞工相關慰助事宜。