黃捷母校小朋友「肉體人行道」照片瘋傳　她三點聲明回應

▲Cheap在臉書發文，指高雄鳳山文德國小的路隊是「肉體人行道」。（圖／取自Facebook／Cheap）

記者林彥臣／綜合報導

台灣交通對行人的不友善，已經被國際媒體CNN認證為「行人地獄」，高雄鳳山文德國小一張小朋友牽著童軍繩，走在馬路邊的照片，更被網友稱為「肉體人行道」在網路上瘋傳。高雄市議員黃捷也對此在臉書發文回應表示，會持續要求佈建人行道，改善學生安全。

黃捷在臉書全文如下：

收到許多民眾來訊關心我的母校鳳山文德國小的人行環境，我也在此跟大家說明。

一、我在第一時間要求後，養工處已於今早九點半邀集交通局、教育局及警察局共同會勘，我也會持續要求佈建人行道，改善學生安全。

二、就我所知，安親班老師在校內就以繩子集合學生、引導學生走出校門，即便在人行道上亦抓著繩子，目的是保持學生行走秩序，並非新聞所稱「自力救濟的人行道」。

三、行人路權一直都是我努力爭取改善的重點項目，若民眾有需求，歡迎隨時向我反映，我會繼續推動，努力打造安心友善的行人環境！



黃捷也在臉書發表文德國小112.02.18會勘結論供

1.接下來由交通局研議設置人行道（文中街鳳山浸信會至青年路段），因設置後需取消分向線，請警察局持續觀察行車速限。

2.由學校加強交通安全宣導。

3.學校已提案營建署申請通學道改善。其餘路口交通設施改善業由交通局納入評估改善。

4.已提醒補習班近日分批帶學生通行，加派人力，注意安全。今日放學派出所會協助。

