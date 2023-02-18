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三寶發威！高雄百貨公司揭「台灣神秘力量」　春節單月業績飆破8成

▲高雄一家百貨公司在新春期間推出「三寶」，果然讓自己的業績大漲 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲北港武德宮的發財水、新港奉天宮的平安米以及車城福安宮的招財金幣 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

看準「神明加持」的力量，高雄市有一家知名百貨推出「三寶」贈品，分別是北港武德宮的發財水、車城福安宮的招財金幣以及新港奉天宮的平安米，而且還去過爐求平安，知名百貨公司表示這是一種「結緣品」的概念，要跟會員們「結緣」。

過年期間不少民眾會跑廟宇求一整年的平安，過程當中不乏會有「代表」護佑的加持聖物，知名廟宇的平安物也成會讓民眾瘋搶，看準這一點，高雄市這家知名百貨「超前部署」在農曆春節之前，就跟北港武德宮、車城福安宮以及新港奉天宮，分別有發財水、招財金幣以及平安米，提前向廟方購買而且還特別過爐讓神明加持，再來分送給顧客。

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▲高雄一家百貨公司在新春期間推出「三寶」，果然讓自己的業績大漲 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄一家百貨公司在新春期間推出「三寶」，果然讓自己的業績大漲 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄一家百貨公司在新春期間推出「三寶」，果然讓自己的業績大漲 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄一家百貨公司在新春期間推出「三寶」，還特別過爐加持 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

在過年期間憑不限金額的發票，就能夠換取，不過一天只有一種，所以有顧客為了集滿三種，一口氣連續來三天，這家百貨公司的行銷公關經理高宜伶表示：「這不是迷信，而是一種結緣品，就是要跟民眾結緣，彼此之間結好緣」。但也因為這三項結緣品的加持下，讓這家百貨公司的業績光是單月份就成長了8成，精確數字就是公司機密，不能說！可是答案都在百貨主管的微笑中。

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