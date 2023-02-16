重判11個無期徒刑　水牛城槍擊案凶嫌死刑難逃

實習記者任庭儀／編譯

美國紐約水牛城去年5月發生一起大規模槍擊案，造成10人死亡、3人受傷。槍手甘卓恩（Payton Gendron）15日被判處無期徒刑，終身不得假釋。法官在聽證會上嚴正表示，「文明社會沒有你的容身之地，不需要對你仁慈。」

CNN報導，現年19歲槍手甘卓恩15日於伊利郡法院（Erie County Court）受審，他身穿橙色囚服、帶著手銬，在聽證會上向受害者家屬致歉，「我很抱歉奪走了你們所愛之人的性命，我無法表達我有多後悔5月14日那天做的所有事。」

▲水牛城槍擊案槍手19歲甘卓恩被判處無期徒刑，終身不得假釋。（圖／路透）

甘卓恩承認15項指控，其中包括出於一級仇恨為動機的國內恐怖主義，這項罪名自動判處無期徒刑，加上另外10項一級謀殺罪，總共11個無期徒刑。

法官伊根（Susan Eagan）表示，「文明社會沒有你，以及你無知、可恨和邪惡思想的容身之地，不需要憐憫你、理解你，也不會給你第二次機會，你再也無法以自由人的身分重見天日了。」

除了紐約州法院判刑，甘卓恩還將面臨聯邦法院數十項指控，由於美國司法部可能求處死刑，他未必能逃過死刑。

去年5月14日，當時18歲的甘卓恩手持突擊步槍、身穿防彈衣，闖進水牛城（Buffalo）當地一間連鎖超市開槍射殺民眾，同時透過Twitch平台進行直播，導致10人死亡、3人受傷，死者皆為黑人。當局稱，這是一起出於種族動機的暴力極端主義事件。