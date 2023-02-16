鴛鴦大盜！才祝前男友生日快樂　女帶現任上門打劫「開槍狂射」

▲ 歐塞與波因德克斯特甜蜜合照。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國維吉尼亞州發生一起恐怖事件，一名男子和前女友分手一年多，生日當天仍收到前女友的祝福訊息，沒想到前女友過沒多久就帶著現任男友找上門來，打劫不成乾脆開槍。

根據FOX11報導，維州25歲女子歐塞（Erinn Ohse）和26歲現任男友波因德克斯特（Andrew Poindexter）去年3月29日自菲德里克斯堡（Fredericksburg）開車前往路易莎郡（Louisa），意圖洗劫歐塞前男友的家，出門前還曾傳訊息祝福對方生日快樂，接著就戴上滑雪面罩和手槍上車前往。

根據路易莎郡聯邦檢察官辦公室，這對男女想闖入屋內卻打不開前門，而歐塞因打劫不成，一怒之下掏出事先攜帶的手槍，在幾十英里外對著前男友臥室窗戶連續開槍，導致裡頭一名女子受傷。

屋內民眾趕緊報警，歐塞和波因德克斯特見狀馬上駕車逃離，和當地警方展開一陣飛車追逐，時速一度飆到近120英里（約193公里）。檢察官透露，他們落網時車上還搜出1磅大麻。

路易莎郡助理律師古德曼（Alex Goodman）直言，「這兩人自以為是現代版鴛鴦大盜（Bonnie and Clyde），現在不得不面對犯下暴力犯罪的嚴重後果。」

歐塞本月15日已經承認二級謀殺未遂、使用槍枝犯下重罪及武裝入室行竊等指控，將面臨63年監禁；波因德克斯則承認多項相同指控及持有並分銷大麻，恐怕被判70年監禁。