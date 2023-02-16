整理房間翻出彩券「一刮發現中300萬」　夫妻因為一原因獎金飛了

▲夫妻原本可以到手的獎金飛了。 （圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者李振慧／綜合報導

加拿大一對夫妻整理房間時突然翻出一張刮刮樂彩券，刮了發現竟然中美元10萬元（約台幣303萬元）大獎，讓他們喜出望外，然而要領獎時卻被卻告知該彩券已經過期5天，由於彩券公司不願意通融，讓他們的美夢瞬間破碎，最後一場空。

居住在喬治王子城(Prince George)的男子路易斯(Dan Lewis)表示，他近來與妻子整理房間時，意外找到一張聖誕節時購買的刮刮樂彩券，2人一時好奇想說刮刮看，沒想到竟然刮出3個中獎符號，一查發現中10萬元大獎。

路易斯表示，「當我發現我們中獎時，我第一個想到的是，哇，這能解決我們所有問題，我們可以有能力還清所有債務」，然而老天爺沒有讓他們開心太久，因為當他們打電話至彩券公司查詢時，卻獲得令人失望的答覆。

彩券公司人員告訴路易斯，該彩券已經過期5天，所以他們的中獎資格也被取消，雖然他們不斷哀求對方幫忙通融，但最後只獲得「如果彩券已經過期，那就是過期了」的回應。

悲傷的結果讓路易斯無奈表示，以後如果拿到彩券，最好第一時間就要檢查，「雖然整個過程很折磨人，但有很多人都向我們表達支持，我們非常感謝大家的關心」。