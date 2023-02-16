克里米亞是普丁「最後底線」　布林肯：不鼓勵烏克蘭越線

▲美國國務卿布林肯表示，美國並沒有積極鼓勵烏克蘭奪回克里米亞。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者任庭儀／編譯

烏俄戰爭至今將滿一年，俄軍戰況卻不如普丁預期，外界猜測烏克蘭是否會趁勝追擊奪回克里米亞半島。對此，美國國務卿布林肯15日表示，克里米亞是普丁的最後底線，基輔當局若試圖越線，可能導致俄羅斯做出較強烈的回應。

美國政治新聞網站《政客》（Politico）報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）15日與一眾專家進行視訊會議，被提問美國是否會幫助烏克蘭奪回克里米亞半島。

4位消息人士透露，布林肯當時回應，美國並沒有積極鼓勵烏克蘭重奪克里米亞，但決定權在於基輔手中，華府主要重點在於幫助烏方推進烏東戰事。

2位知情人士稱，布林肯給人的感覺是，美國不認為這個時候推動收回克里米亞是明智之舉，但強調布林肯並未明確地說出這些話。

另外2人則持不同看法，「決定權在於基輔手中」的說法表示，布林肯對烏克蘭是否要競逐克里米亞這件事持更開放的態度。總體而言，今後事態將如何發展存在許多可能性，俄烏任何一方是否有能力取得進展都令人存疑。

國務卿布林肯將於17日至19日出席慕尼黑安全會議，進行一系列雙邊與多邊會議，討論後續對烏克蘭的支持、協助土敘震後重建等議題。