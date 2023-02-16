日本也被間諜氣球入侵！前防衛相促政府「與台合作」：共享軍事情報

▲日本證實國內也曾被中國「間諜氣球」入侵，前防衛大臣建議，政府應就相關問題與台灣展開情報共享。（組圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

日本防衛省日前證實，該國領空曾多次遭氣球型物體闖入，經分析後研判是中國施放的無人偵察氣球，掀起日本國防存在漏洞的擔憂。日本前防衛大臣小野寺五典16日指出，政府應與台灣合作，共享與中國「間諜氣球」相關的軍事情報，同時放寬武器使用規定，允許擊落未經許可進入領空的無人機等飛行物體。

據路透社報導，自美國上月發現有中國「間諜氣球」入侵領空，並在2月4日出動戰機發射飛彈將其擊落後，各國也開始重視起了相關問題。日本防衛省14日證實，有民眾分別於2019至2021年，在鹿兒島縣、宮城縣和青森縣上空目睹中國「間諜氣球」，不過日本防衛部隊並未攔截其中的任何一顆氣球。

小野寺五典表示，日本應就中國「間諜氣球」問題，與台灣展開情報共享合作，交換可能威脅共同領空的關鍵情報，「台灣常年關注與中國相關的訊息，這是非常關鍵的情報，雖然日本與台灣沒有共享軍事情報的雙邊關係，但台灣的消息與想法對日本在制定『台灣有事』應對政策上非常重要」。

日本與台灣沒有正式的外交關係，但由於雙方的距離不超過100公里，雙方也經常有飛機、船隻在共同領域活動，因此日本擔心，如果北京控制了台灣，將危及日本的本土安全。小野寺五典認為，日台可以通過共同的親密盟友美國來共享情報，「如果美日台3方可以進行情報合作，那將是非常重要的進步」。

在日本3次發現有中國「間諜氣球」侵入領空後，首相岸田文雄已通過外交渠道，向中國政府強烈要求不要發生類似事態，不過小野寺五典認為，相關事件反映了日本國防一個巨大的潛在缺陷。他同時呼籲政府考慮修改處理飛行物體非法闖入領空的程序，以便當局能在發現物體存在潛在威脅時，及時將其擊落。