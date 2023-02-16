今晨7.4℃！　下波濕冷變天時間曝

▲今晨5時溫度分布圖。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局觀測，今天（16日）清晨全台最低溫出現在苗栗縣三灣的7.4度。氣象專家吳德榮提醒，周日下午起另一波強冷空氣南下，北、東轉雨，下周二晚、下周三晨氣溫降至最低，部分縣市平地仍可降至10度左右。

▼今持續受到強烈冷氣團影響。（圖／氣象局）



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氣象局對19縣市發布「低溫特報」：

►今晨至上午低溫區域



【橙色燈號（非常寒冷）】



新北市、桃園市有6度以下氣溫發生的機率；台北市、新竹市、新竹縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】



基隆市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▼19縣市低溫特報。（圖／氣象局）

氣象局也對11縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，桃園至雲林、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門易有9至10級強陣風，馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天強烈冷氣團持續影響，清晨還有輻射冷卻，天氣比較偏冷，周五強冷空氣減弱，這周各地多雲到晴為主，僅東半部大台北山區有局部短暫雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



陳伊秀說，周日晚間東北季風增強，影響到下周三，雨區範圍稍比較廣，擴大至北部、東半部，其他地區為多雲到晴；由於周六、周日風比較弱，西半部和金門、馬祖易有局部霧或低雲，另外，這兩天東半部和恆春半島可能有長浪發生。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式模擬顯示，周日下午起另一波強冷空氣南下，北、東轉雨，氣溫開始下降，下周二晚、下周三晨氣溫降至最低，部分縣市平地仍可降至10度左右，其強度比這波稍弱，能否觸及強烈大陸冷氣團標準？還不一定！

吳德榮分析，因模式亦顯示菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，其動向對台雖不具威脅，但會增大氣溫模擬的不確定性，應持續觀察。