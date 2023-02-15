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今晨8.1℃！再冷2天　下波雨區擴大時間曝

（圖／氣象局）

▲今晨5時溫度分布圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

14縣市防10級強陣風，周日晚雨區擴大！中央氣象局觀測，今天（15日）清晨全台最低溫出現在新北市石門的8.1度；而台北氣象站5時也降到11.9度，達到強烈冷氣團標準（低於12.4度）。氣象專家吳德榮提醒，今天、周四夜間平地最低氣溫仍在8度左右。

氣象局對10縣市發布「低溫特報」：

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►今晨至白天低溫區域

【橙色燈號（非常寒冷）】
新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】
基隆市、苗栗縣、台中市、宜蘭縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▼10縣市低溫特報。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局也對14縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，桃園至台南、東部、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門易有9至10級強陣風，基隆北海岸、東北部、東南部沿海空曠地區、桃園至雲林地區及馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

曾昭誠接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，強烈冷氣團影響到周四，今天雨區縮小，桃園以北、東半部、恆春半島及中南部山區有點雨，其他地區多雲，北部今晨和周四清晨是最低溫時間，中南部周四清晨因有輻射冷卻效應，可能比今晨更低一些，各地低溫介於12-13度。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

曾昭誠說，周四剩東半部和大台北山區有雨；周五起強烈冷氣團減弱，各地氣溫回升，周五到周日僅東半部和大台北山區有局部短暫雨；周日晚東北季風增強，影響到下周二，北部、東半部有下雨機會；另外，周六、周日西半部及金門、馬祖容易起霧。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式模擬顯示，今日西半部漸轉乾，北部雲多，中南部晴時多雲，東半部仍有局部短暫雨；周四天氣好轉，西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率；今、周四持續受強烈冷氣團影響，北台冷，中南部早晚冷，夜間平地最低氣溫仍在8度左右。

吳德榮分析，周五白天起至周日冷空氣逐日減弱，天氣逐日回暖，周五各地晴朗穩定，周六、周日各地持續晴朗穩定，西半部、金馬易有霧，東半部偶有局部短暫雨的機率；周日晚起至下周二另一波「緩降型」冷空氣影響，其強度模式模擬調整中，待持續觀察。

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