快訊／一夕入冬直逼寒流！今早跌到8.3℃　最冷時間曝

▲今晨8時溫度分布圖。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

強冷空氣影響，中央氣象局觀測，今天（14日）全台最低溫出現在新北市石門的8.3度，出現在早上6時50分，且持續下降中。氣象粉專提醒，一夕入冬，這波冷空氣直逼寒流等級，預計最冷的時刻將出現在今晚到周四清晨。

氣象局對9縣市發布「低溫特報」：

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►今上午至周三白天低溫區域：

【橙色燈號（非常寒冷）】

新北市、基隆市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】

台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，連江縣有6度以下氣溫發生的機率，請注意。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

「一夕入冬，這波冷空氣直逼寒流等級」，「觀氣象看天氣」臉書說，今早中北部氣溫已普遍降至11~15度，南部約16、17度，北部、東北部今天整天濕冷，周三轉為陰冷；預計最冷的時刻將出現在今晚到周四清晨，中北部將出現10度上下低溫，南部花東約12~14度。

氣象局預報員廖經翔接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，預估今晚到周三清晨是最冷時間，北部容易出現10度以下低溫；周三晚、周四清晨因輻射冷卻效應，中南部空曠地區可能有10度以下低溫。