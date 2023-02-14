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狂掉13℃！今明雨最多越晚越冷　連3天探8度

（圖／氣象局）

▲今晨5時溫度分布圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

今天（14日）北部高溫狂掉13度！中央氣象局觀測，今天清晨全台最低溫出現在新北市石門的8.5度。氣象專家吳德榮提醒，今天越晚越冷，周四前慎防8度低溫。氣象局預報員廖經翔則提到，今天、周三水氣最多。

氣象局對9縣市發布「低溫特報」：

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►今晨至周三白天低溫區域

【橙色燈號（非常寒冷）】

新北市、基隆市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】

台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，連江縣有6度以下氣溫發生的機率，請注意。

▼9縣市低溫特報。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局對15縣市加入「陸上強風特報」，東北風增強，今日桃園至台南、東部、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖有9至10級強陣風，基隆北海岸、東北部、東南部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

廖經翔接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天冷空氣影響，持續到周四，中部以北、東半部偏冷，其他地區早晚偏冷；今天、周三華南雲雨區東移，水氣比較多、雨區比較廣，北部、中部、東半部和南部山區有局部短暫雨，其他地區多雲；周四水氣減少，東半部、大台北山區有局部短暫雨。氣象局觀測，台北氣象站周一高溫來到28度，預估今僅15度，降幅達13度。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

廖經翔表示，預估今晚到周三清晨是最冷時間，北部容易出現10度以下低溫；周三晚、周四清晨因輻射冷卻效應，中南部空曠地區可能有10度以下低溫；周五冷空氣減弱、氣溫回升，各地大多多雲到晴；下周一是下波冷空氣增強，目前預報沒很強，是東北季風等級。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式模擬顯示，今日中部以北及東半部有局部短暫雨，受強冷空氣影響，各地氣溫續降，中部以北越晚越冷，各地區平地氣溫：北部15降至8度，中部10至20度，南部13至27度，東部10至24度。

吳德榮分析，周三西半部漸轉乾，大台北、東半部仍有局部短暫雨；周四天氣好轉，西半部晴時多雲，東半部多雲，東北部偶有局部短暫雨的機率，周三、周四北台冷，各地早晚冷，此波強冷空氣又略調強，台北測站約可降至12度左右，符合強烈大陸冷氣團機率高，平地最低氣溫約可降至8度左右。

吳德榮說，周五白天起至周日冷空氣逐日減弱，氣溫回升；周五各地晴朗穩定，周六、周日各地持續晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率；周日晚起至下周二另一波冷空氣影響，模式模擬調整中，待觀察。

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