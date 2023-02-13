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北部先變天！鋒面接近時間曝　明「雨擴全台」濕冷情人節

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,通勤,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,行人,撐傘,雨傘,路人,過馬路。（圖／記者李毓康攝）

▲北部午後變天。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

2/14西洋情人節將相當濕冷！天氣風險公司總經理彭啟明提醒，鋒面大約今天（13日）下午2、3點從北部開始接近。天氣風險天氣分析師林琮訓則說，周二除了北部、東半部以外，中南部山區也有局部短暫陣雨，平地則是偶爾有飄毛毛雨的機會。

「北部朋友要注意！」彭啟明在臉書說，今天大致上北部變化較大，上午到中午還是像周日的天氣，有點溫暖，晚上開始才逐漸有點變化，所以擔心降溫的朋友，或是晚上晚歸，可以帶件基本外套即可，也帶上雨具。

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彭啟明指出，因鋒面大約下午2、3點從北部開始接近，多數地方傍晚應該就會有感覺，但降溫要到周二清晨才會更明顯一點，「千萬不要『媽媽覺得你會冷』，上課把小朋友包得像肉粽一樣，會熱得受不了喔。」

彭啟明表示，周二白天會明顯轉冷，北部高溫只有約15-16度，與前一天溫差會達到10度左右，其他地區也會有4-6度的降幅。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

林琮訓提醒，預估在今天上午，鋒面尾端將會逐漸通過台灣北部，北部、東半部地區將轉為陰有短暫陣雨的天氣，中部山區也有局部零星降雨的機會，不過由於鋒面結構不強，雨勢不至於太大。

林琮訓說，下午到晚間鋒面通過以後，大陸上的強冷空氣將逐漸南下，強度在大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團，氣溫將迅速下降，溫差變化會相當大，北部從白天仍有24-25度，到了晚上會降到只有15度左右，提醒大家今天晚上以後要開始變冷了，相關的保暖工作務必要做好。

林琮訓分析，周二到周四持續受到冷氣團影響，會是一個由濕轉乾的過程，周二華南雲雨區東移，有較多的水氣通過台灣附近，除了北部、東半部以外，中南部山區也有局部短暫陣雨，平地則是偶爾有飄毛毛雨的機會，不會有明顯的降雨，天氣相對穩定；周三到周四大氣逐漸轉乾，西半部天氣多雲到晴，降雨縮減至北部、東半部迎風面，降雨量也會明顯減少下來。

林琮訓提到，氣溫方面，周二、三全天涼冷，周三水氣減少，晚間開始要留意西半部可能有較明顯的輻射冷卻作用，中北部、東北部低溫10-12度，南部、花東12-14度；周四白天高溫略為回升，不過早晚仍冷，日夜溫差較大。

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