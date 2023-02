氣旋轟炸！紐西蘭宣布「全國緊急狀態」　機場關閉、15萬戶停電

實習記者任庭儀/編譯

熱帶氣旋嘉布瑞爾近日肆虐紐西蘭北島,破紀錄強降雨在奧克蘭及周邊地區多處引起破壞性洪災,預估超過15萬戶家庭斷電,奧克蘭機場也因航廈淹水而關閉。緊急事故管理局長麥卡諾蒂14日宣布進入國家緊急狀態,並形容「這是前所未有的天氣事件」,預計強風與暴雨還會持續數日。

▲熱帶氣旋嘉布瑞爾(Gabrielle)侵襲紐西蘭,帶來強風、豪雨和巨浪。(圖/路透,下同)



根據路透、BBC等報導,紐西蘭14日宣布進入國家緊急狀態,原因是熱帶氣旋嘉布瑞爾(Gabrielle)在北島引發大範圍洪水、走山及海水倒灌等災情,這也是該國歷史上第三次宣布緊急狀態。

目前北島有超過15萬戶家庭斷電,其中大部分位於奧克蘭地區。紐西蘭電力公司Vector指出,強風阻礙了恢復供電進度,工作人員為安全起見,不得不暫停修復工作,部分地區可能需要數日至數周才能完全恢復供電。

緊急事故管理局長麥卡諾蒂(Kieran McAnulty)表示,「這是前所未有的天氣事件,對北島大部分地區造成嚴重影響。」

麥卡諾蒂補充,紐西蘭目前正處於風暴最嚴重階段,因大範圍洪水許多道路和基礎設施都被破壞,預計強風及強降雨將會持續數日。

奧克蘭機場也因航廈內淹水而關閉,機場觀測站在2小時內降雨量達5英吋(約12.7公分)。

To help put 2023 in context for Aucklanders, here is the Airport rain accumulation plot (red line is 2023, showing a total of 540mm).



The Airport has seen about half (48%) of its annual rainfall in just 45 days. Drier weather for the coming days, https://t.co/tks2Q488UD ^GG pic.twitter.com/vyA1UOmNE7