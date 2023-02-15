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新北輔導鶯歌陶瓷產業有成　「丹寧陶杯」入選國際咖啡杯大賽

▲新北輔導鶯歌陶瓷產業有成 「丹寧陶杯」入選國際咖啡杯大賽。（圖／新北市經發局提供）

▲將陶瓷製程結合AI經驗數據化，研發時間縮短至2個月，順利開發「丹寧陶杯」。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為推廣鶯歌陶瓷產業，新北市自2021年起持續推動「鶯歌產業風貌創新計畫」帶領鶯歌陶瓷產業轉型升級，其中榮昌陶藝坊透過計畫輔導，研發出特色創新商品「丹寧陶杯」，不僅榮獲「2022新北嚴選」入圍殊榮，也於「2022國際咖啡杯大賽」脫穎而出獲獎入選。

經發局長何怡明表示，鶯歌地區這幾年的進步有目共睹，市府透過「三鶯文創整合計畫」，集結局處資源發揮最大綜效。經發局以「鶯歌產業風貌創新計畫」推動在地陶瓷技術加值，協助陶瓷產業升級轉型，以強化鶯歌陶瓷產業競爭力及拓展國內外市場通路，透過輔導計畫協助榮昌陶藝坊參加「2022國際咖啡杯大賽」，歷經來自全球38個國家190位創作者同臺競技，經初審、複審二階段角逐，獲獎入選2022國際咖啡杯大賽。

▲新北輔導鶯歌陶瓷產業有成 「丹寧陶杯」入選國際咖啡杯大賽。（圖／新北市經發局提供）

▲榮昌陶藝坊研發的「丹寧陶杯」，在「2022國際咖啡杯大賽」脫穎而出獲獎入選。

榮昌陶藝坊第二代由李宗諺夫妻共同經營，嘗試在產品裡加入設計、創新元素，挑戰將陶瓷做成牛仔布效果，為使作品燒製出理想的顏色，經過「鶯歌產業風貌創新計畫」輔導，將陶瓷製程結合AI經驗數據化，研發時間從原本6個月縮短至2個月，最後順利開發出純手工的「丹寧陶杯」，在每個月限量100多組產能下，三個月來訂單滿載，成功銷售超過300組，深獲市場好評。

「丹寧陶杯」創作者宋亞璘女士表示，丹寧帶給人年輕而堅韌的感受，杯身表面樸實的印痕觸感，加上視覺仿效純手工縫線，安置小巧同樣陶瓷製作的仿鐵扣，同時象徵著新北樸實且創新的存在。

▲新北輔導鶯歌陶瓷產業有成 「丹寧陶杯」入選國際咖啡杯大賽。（圖／新北市經發局提供）

▲「鶯歌產業風貌創新計畫」分別以軟、硬體進行規劃。

經發局說明，「鶯歌產業風貌創新計畫」分別以軟、硬體進行規劃，軟體方面以技術諮詢（Technology）、創新研發（Innovate）、市場拓展（Market）和培訓提升（Elevate）的T.I.M.E.模式，協助榮昌陶藝坊、陶聚、安達窯、駿騰、弘鶯陶、台華窯等6家業者創作特色商品，強化鶯歌陶瓷產業實力。

在硬體方面，以特色街區氛圍形塑，將於陶瓷工藝園區內進行巷弄景觀改造，以地方故事為發想，結合在地產業特色元素，著手陶瓷工藝園區內2處牆面美化及5處在地意象導覽牌誌設置，預計於今年4月中旬完工。

▲新北輔導鶯歌陶瓷產業有成 「丹寧陶杯」入選國際咖啡杯大賽。（圖／新北市經發局提供）

▲新北陶瓷業者榮昌陶藝坊參與「2022國際咖啡杯大賽」，歷經來自全球38個國家190位創作者同臺競技。

經發局補充，借助陶博館的國際平臺活力，協助鶯歌陶瓷品牌業者行銷宣傳創新特色商品，2022國際咖啡杯大賽成果展覽，自即日起至4月16日於陶博館3樓市民陶藝平臺展出，歡迎大家到鶯歌陶博館觀賞設計巧妙的丹寧陶杯。

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