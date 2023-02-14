▲新北推科技雙語，企業捐200國中小教材贈偏鄉學校 。（圖／新北教育局提供，下同）

記者崔至雲／新北報導

新北市辦理「新北雙語 科技show me」-易晨智能股份有限公司公益捐贈記者會，教育局長張明文出席見證易晨智能股份有限公司、東華書局及皇家菁英美語公益捐贈新北市偏鄉學生EZ Talking課程帳號3,000組及國中小英語繪本教材200套，透過科技化雙語教學，弭平城鄉教育資源落差。

張明文表示，新北市近年來積極透過「學習生活化」、「教學科技化」、「在地特色化」、「模式多元化」及「師資專業化」等策略讓各校深耕雙語教育，111學年度結合「教育部校園數位內容與教學軟體計畫」，透過師訓、試辦、推廣三階段，推展與深化，其中EZ Talking APP已擴展至1萬5,000組帳號、640班學生使用，成效良好。

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另外，新北科技化學習成果顯著，雙語教育除了師資整備之外，也期望培養學生自主學習能力。而新北為推展科技雙語，鼓勵學校使用科技化工具進行雙語教學，例如Cool English酷英網、Learn Mode學習吧、生活英語動起來互動網站，以及推動英語科技化學習扶助等科技化工具進行雙語教學。

易晨智能股份有限公司執行長許永昌表示，新的理念與科技工具打破了以往傳統框架，進而翻轉教育，也促成了遠距教育發展得更大可能；EZ Talking APP能協助學生在沒有老師在身邊時能夠自主學習，提高學習動機，透過自主練習和APP的反饋，提高孩子的自信心，讓孩子們能夠勇敢流利的開口說英語，期望能利用科技將英語生活化，讓學生見字即讀、見物即念，造就孩子可以開口說的環境，很開心能與新北市教育局共同推動雙語城市。

東華書局及皇家菁英美語表示，與新北市教育局攜手打造閱讀素養與口說能力提升的環境，實體與數位教材的結合讓現今教育有更大進步與發展，此次公益捐贈200套英文繪本，期待讓偏鄉的孩子英語學習能更有成效。

教育局表示，為因應行政院2030雙語國家政策，新北市於108學年度宣布將以2030新北雙語城為願景，全力推動雙語教育，雙語實驗課程學校從105學年度13校，發展至111學年已達105校，佔總學校數50%，預計2026年達校校有雙語師資、2030年達校校有雙語課程，未來持續透過實施多元方案如雙語實驗課程、每週一日英語日、英速魔法學院營隊、冬夏令雙語營及英語競賽等，落實雙語教育，讓孩子們可以在生活中潛移默化的學習英語、愛上英語。