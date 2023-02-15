新北金山農會歡慶農民節　水耕蔬菜青農呂昆翰獲表揚

▲新北金山農會歡慶農民節，水耕蔬菜青農呂昆翰（右2）獲表揚。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山地區農會今（15日）在農特產品產售中心2樓舉辦「112年度慶祝農民節表揚大會」，表揚金山地區的優秀農民及獲獎農民，新北市農業局、地方民代及各界代表也到場祝賀，感謝優秀農友們的努力及付出。

金山地區農會為感謝農民付出，舉辦「金山、萬里各界112年度慶祝農民節大會」，邀請在地優秀農友到場共襄盛舉，並由農會頒獎給推廣農業有功人員，包含台灣百合復育人員、甘藷生產績優人員、農事小組組長、優秀家政班班員、指導員、四健會會員及優秀青年農民等，對各領域優秀的農業工作者致意，並獻給農民最大的祝福。

▲青農呂昆翰打造金山地區「汲鮮」水耕蔬菜農場。

金山地區農會理事長許春榮表示，金山萬里地區主要農作物為甘藷、稻米、有機蔬菜及各類花卉種植，從農之路雖然辛苦，但農民們仍堅守崗位，近年來更有許多青年返鄉從農，新北青農聯誼會金山分會人數已多達31人，為金山地區農業發展帶來新思維及不同層面的農業創新。

許春榮說，像是青農呂昆翰，利用陽明山純淨水源，打造金山地區「汲鮮」水耕蔬菜農場，利用台中區農業改良場開發的動態浮根式栽培技術進行水耕栽種，透過水攜帶供植物生長所需的營養成分，並使用如珍珠岩、礫石、木質纖維或泡棉等支撐植物根部的材質，由於不需用土壤，故又稱「無土栽培」。

▲青農呂昆翰（左2）利用台中區農業改良場開發的動態浮根式栽培技術進行水耕栽種。

呂昆翰研發自動化及智慧化的技術生產蔬菜，包含小白菜、紅裙萵苣及青江菜等短期葉菜類，並於2022年度新北市農事技術交換比賽中，透過分享利用物理及生物防治技術，有效阻斷病蟲害傳播途徑的經驗，也因此榮獲冠軍以及全國農業創新菁英選拔大賽殿軍。

農業局長李玟表示，金山地區農會長期致力於推廣當地農產業，榮獲111年度「農業振興貢獻與優質農產行銷獎」，除了持續積極推廣「新北三寶-甘藷」外，目前也正執行甘藷越冬政策及台灣原生百合地方復育。

▲青農呂昆翰於2022年度新北市農事技術交換比賽中，透過分享利用物理及生物防治技術。

李玟說，農業局也將秉持「新北做大事-農業健康式／市」理念，與金山地區農會以及其他各地區農會一起來打拚，定能提升農民實質收益，並為市民朋友提供最優質的農產，創造健康新生活。