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社會 社會焦點 保障人權

垃圾車轉彎輾斃速食外送員　家屬拒和解...控司機：沒道歉未上香

▲▼快訊／22歲外送員碰撞垃圾車　送醫後宣告不治。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲外送員碰撞垃圾車，送醫後宣告不治。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者劉人豪／台北報導

新北市淡水區清潔隊林姓垃圾車司機，駕駛垃圾車行經中正東路1段105巷口欲左轉時，不慎撞上對向速食店外送機車，導致李姓外送員人車倒地送醫不治，士林地方法院審理後依過失致死罪，判林男有期徒刑6月，得易科罰金。

事故發生在2022年5月13日晚間7時54分許，59歲林姓司機從中正東路沿路收垃圾，途中，林男打算左轉駛入105巷內時，因為疏於注意，未禮讓直行車先行，導致李姓速食外送員騎乘外送餐車，撞上垃圾車右後車尾，連人帶車重摔在地頭部重創，送醫搶救後仍因多重性外傷宣告不治。

▲▼快訊／22歲外送員碰撞垃圾車　送醫後宣告不治。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼新北市淡水區林姓司機左轉進中正東路105巷內，不慎撞上對向速食店外送機車，李姓外送員拋飛重傷落地亡。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼快訊／22歲外送員碰撞垃圾車　送醫後宣告不治。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，當時李姓外送員剛送完餐點，準備騎回中山路速食店，不料僅5分鐘車程，卻不幸喪命，雙方經酒測、抽血檢測，均無酒駕。

事發後李男家屬痛斥，「為何我兒子死亡沒有任何道歉，連靈堂上香致意都沒有？」並表示無法接受林男狡辯、把過失推給李。

法院審酌，林男未禮讓直行車先行，左轉因而肇致車禍，使李男送醫急救後仍不治，但李男未注意車前狀況，對交通事故發生亦有過失，林男審理時始終坦承犯行，並有意願與林男家屬和解，但因林家無意願和解不成，依過失致死罪判林男有期徒刑6月，得易科罰金。可上訴。

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