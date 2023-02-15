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響應世界母語日！新北市圖多元母語閱讀　講古唸歌學台語

▲新北市圖多元母語閱讀 講古唸歌學台語。（圖／新北市立圖書館提供）

▲響應世界母語日，新北市圖多元母語閱讀。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

響應聯合國「世界母語日」新北市立圖書館從19日開始推出一系列閩、客、原民等本土語言閱讀活動，包括原住民VR 歌舞劇、原民繪本講堂、族語文化市集、部落文化走讀、唱客音樂繪、客家擂茶體驗、????迌講古唸歌詩學台語、主題書展等，邀民眾感受母語豐富的多元內涵！

新北市立圖書館表示，2月21日「世界母語日」即將到來，新北市立圖書館特別從2月19日起至4月底止，於總館、新莊西盛分館、新店分館、林口分館、板橋江子翠分館、汐止分館、三重東區分館、青少年分館、以及金山分館推出閩南語、客語、原住民語3種本土語言的閱讀活動。

如原住民語有沈浸式音樂結合虛擬實境的原住民VR 歌舞劇《Oli 邊境》體驗、族語文化市集、原民工藝手作、部落文化走讀之旅等；客語有客家擂茶體驗、客語繪本故事及桌遊體驗、唱客音樂會；閩南語則有????迌講古唸歌詩、繪本童謠學台語、新住民逗陣學台語讀書會、以及主題書展等，讓民眾在參與過程中增進對母語認識。

新北市立圖書館王錦華館長表示，臺灣是多元族群社會，希望透過不同族群語言的學習，認識臺灣文化的多樣性，學習尊重、包容不同族群文化。新北市立圖書館「世界母語日」系列活動，2月19日首先於總館登場的《Oli 邊境》現場VR互動體驗，體驗原住民歌舞，學習阿美族「太巴塱之歌」；「原民繪本講堂」則邀請《樹上的魚：Lokot鳥巢蕨》阿美族作家桂春・米雅為大家說原住民美麗的神話傳說；還有族語文化市集，欣賞原民文創及藝術作品，體驗原民文化之美。

另外，隨著在臺新住民人數增加，為了讓他們深入在地文化，金山分館也特別推出「新住民逗陣學臺語」讀書會，讓新住民朋友可以透過日常生活中活用閩南語，對在地文化有更深入的認識。新北市立圖書館「世界母語日」各項活動即日起免費開放報名。詳細活動資訊請至「新北市立圖書館」網站查詢。

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