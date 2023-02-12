ET民調／44.9%民眾對景氣樂觀　45.6%民眾仍願投資台股

▲台灣股市去年從萬8高點一路雪崩到，大跌近6000點。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

農曆春節長假已過，時序開始進入初春，也代表百工百業新一年的開始。有鑑於去年全球經濟情勢變化大，台灣股市震盪更是劇烈，一路從1萬8千多點雪崩近6000點到1萬2千多點。根據《ETtoday民調雲》調查，對今年度台灣經濟景氣，44.9%受訪者樂觀看待、50.2%表示悲觀，看法分歧；另有45.6%民眾表示在未來半年內有意願投資台股。

為了解現階段台灣民眾對於2023年台灣政經情勢調查相關議題的看法，《ETtoday民調雲》於2月6日至8日針對18歲以上民眾進行「台灣政經情勢調查」，回收有效樣本數1,169份，抽樣誤差在95%的信心水準下，為正負2.87%。

調查發現，對今年度台灣經濟景氣，44.9%民眾樂觀看待，分別為非常樂觀5.1%、還算樂觀39.8%；但另一方面，有50.2%表示悲觀，包含有點悲觀35.0%、非常悲觀15.2%，看法呈現分岐。

在台股方面，歷經去年1萬8的高點後，受到美股升息、全球經濟情勢動盪的影響，台股一路震盪走跌，嚇壞不少股民。儘管如此，從調查結果可以觀察到，民眾似乎仍對今年的股市感到樂觀。

根據調查，有40.4%民眾認為未來半年，台股的走勢會上漲，其中大幅上漲3.6%、小幅上漲36.8%；16.5%認為維持不變；而25.5%則認為會下跌，小幅下跌19.0%、大幅下跌6.5%。

另外，調查也指出，有45.6%民眾表示在未來半年內有意願投資台股；40.0%則表示沒有意願，有意願者大於沒意願，顯見對投資市場仍抱持樂觀態度。