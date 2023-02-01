基隆市民過半支持升格直轄市　謝國樑：反映民意...3月拜會林右昌

▲基隆市民過半支持升格直轄市。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長謝國樑昨（31日）主持市政會議後，說明基隆市民對基隆市升格直轄市意願調查結果，引用遠見的民調結果，顯示超過54.9%的民眾，支持基隆市升格為直轄市，多數市民希望可以與台北市合併，謝國樑強調，基隆要升格是市府清楚表達的主軸，另預計3月拜會內政部長林右昌。

謝國樑在記者會中，先恭賀前市長林右昌擔任內政部長，表示這份民調反映基隆市民，盼升格為直轄市的民意，除作為日後拜訪林部長的參考，同時也把議長童子瑋提出論述也納入民調選項中。

謝國樑還表示，北北基桃將近千萬人口，僅基隆市未享有直轄市的待遇，他請幕僚作業預計3月拜會林部長，請教國土規劃及基隆升格直轄市議題。他相信林部長過去8年對基隆的關心與感情，定能延續對基隆的未來有幫助。

這份調查結果顯示，過半市民支持基隆市升格為直轄市，54.9%支持基隆市升格為直轄市，其中，包括30.3%有點支持，24.6%很支持，另外13.1%不太支持，6.1%很不支持。

謝國樑指出，多數基隆市民希望可以與台北市合併，其中，26.5%認為應該「北北基合併為新的直轄市」，其次是25.7%「基隆加汐止併入台北市」，13.2%則是「基隆市和鄰近新北七區合併升格」，12.1%是基隆市併入新北市。另有5.3%「不要升格」，1.4%希望「基隆市單獨升格」。

謝國樑表示，這份民調另透露，「交通及道路面向的改善」有達54.5%民眾認為是基隆首要改善的，其次依序則為「經濟與就業」31.7%、「長照」13.9%、「社會福利」13.1%。

此份調查委託遠見民意研究調查，調查時間是2024年1月13日到15日，調查對象以戶籍在基隆市，年滿20歲以上的民眾，調查方式採電腦輔助電話訪問調查，完訪樣本1193人，抽樣誤差為正負2.84個百分點。