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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

解析2024總統大選民調　他曝「民進黨未崩盤」

▲民進黨新任黨主席賴清德受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨主席、副總統賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

九合一大選剛落幕，各方已開始為2024總統大選布局，而民調數字上國民黨的侯友宜與民進黨的賴清德互有輸贏。對此，國民黨青年部前主任陳冠安分析，無論從哪家調查數字來看，政黨支持率民進黨並未崩盤，藍綠仍大致對等，「國民黨絕不能當驕兵」。

陳冠安說，TVBS跟台灣民意基金會的民調，一份侯友宜贏、一份賴清德贏，共通的是民眾黨柯文哲贏不了，但也能拿2成左右。而有意思的地方在，TVBS民調國民黨政黨支持率24%高於民進黨的22%；但台灣民意基金會的民調，國民黨以21.5%落後給民進黨的26.1%。

陳冠安指出，從政黨基本盤來看，台灣民意基金會的泛綠基本盤較大，因此賴清德的總統支持率自然會高些，而賴侯都能鞏固自家政黨支持者，但特別的是，兩份民調都顯示，侯友宜竟能獲得到約3成左右民眾黨支持者的青睞。相比賴只能拿2-3%。

另外，陳冠安也發現，中間選民佔比，台灣民意基金會顯示有21.3%、TVBS則為28%。但在這個族群，無論是TVBS還是台灣民意基金會，侯友宜都大概領先賴清德1成左右，侯甚至拿得比柯文哲還多。整體來看，在賴侯都能有效獲得自家政黨基本盤，且國、民兩黨實力大致對等的情況下，2024選戰如果中間選民比例越高，對侯友宜就越有利。因為相對於賴只獲得綠盤支持，侯更能擴張到中間與泛白。

陳冠安說，在侯賴柯三人對決時，青年世代確實不太支持國民黨，但也並不支持民進黨，而大多力挺柯文哲，如果柯文哲不選，從TVBS民調藍綠對決，賴僅從25%上升到32%，侯則從34%增加到51%，原本支持柯的族群較多會轉支持侯友宜。

不過他也提到，距2024大選還有一年，這些分析其實也只是對開局盤的看法，「國民黨絕不能當驕兵。無論從TVBS還是台灣民意基金會的政黨支持率來看，民進黨並未崩盤，藍綠大致對等。」

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