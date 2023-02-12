ET民調／平均地權條例重懲炒房有用！　35.1%民眾看準房價跌

記者陳家祥／台北報導

高房價是台灣年輕人的痛，今年1月立法院三讀通過《平均地權條例》部分條文修正草案，重懲炒房行為，嚴禁預售屋轉售或透過各種手段影響房價等，違者最高可開罰5000萬。根據《ETtoday民調雲》調查，有46.9%民眾認為此法案對解決台灣高房價問題有幫助，而35.1%則認為房價在今年會下跌。

為了解現階段台灣民眾對於2023年台灣政經情勢調查相關議題的看法，《ETtoday民調雲》於2月6日至8日針對18歲以上民眾進行「台灣政經情勢調查」，回收有效樣本數1,169份，抽樣誤差在95%的信心水準下，為正負2.87%。

在房地產方面，31.1%民眾認為未來半年，台灣房地產的走勢會上漲（含大幅上漲6.4%、小幅上漲24.7%）；20.5%認為維持不變；而35.1%則認為會下跌（含小幅下跌29.0%、大幅下跌6.1%）。

此外，在房市方面，立法院三讀通過《平均地權條例》部分條文修正草案，嚴懲不肖炒房業者，違反規定最高可處新台幣5000萬元罰鍰，限期未改善者，並可連續處罰。如此的修法方向，似乎也獲得民眾認可，根據民調，有46.9%民眾認為此法案對解決台灣高房價問題有幫助（含非常有幫助7.2%、還算有幫助39.7%）；38.5%則認為沒有幫助（含不太有幫助29.1%、完全沒幫助9.4%）。