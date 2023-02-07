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美近7成民眾對拜登沒信心！　過半看衰連任之路

▲▼拜登。（圖／路透）

▲拜登若連任成功，逾6成民眾抱持負面意見。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓6日專電

美國總統拜登7日將發表任內第2場國情咨文演說，但一份最新民調發現，超過6成美國民眾認為拜登達成的不多，近7成對他能否為國家未來做出正確決定不太有信心。

拜登（Joe Biden）預計於美東時間7日晚間9時（台北時間8日上午10時）赴國會發表國情咨文演說；這是他2021年1月上任以來第2場國情咨文演說，也是共和黨上個月重掌眾議院後的首次。

拜登第一個任期進入下半場，2024年總統大選剩不到兩年時間，但美國民眾對他表現似乎不太滿意。

根據華盛頓郵報（The Washington Post）和美國廣播公司新聞網（ABC News）1月27日至2月1日針對1003名美國成人所做的民調數據顯示，高達62%受訪民眾認為拜登任內達成的不多或沒做什麼，僅36%覺得他達成很多成果。

不論是讓電動車價格更親民、改善社區橋墩道路，抑或是增加更多好的工作機會，超過半數受訪者認為拜登在這些議題上並無太多進展。

此外，58%民眾不滿意拜登經濟表現，近6成對他處理美墨邊界移民問題不滿；在處理俄烏戰爭上，滿意拜登表現的民眾稍微增加，38%表達滿意，48%不滿意。

在民眾信心指數方面，68%受訪者表示，他們對拜登能否為國家未來做出正確決定不太有信心，31%持相反意見；民眾對國會民主黨人、共和黨人，甚至是眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）更缺乏信心，分別有70%、72%與71%受訪者表達沒有信心。

值得注意的是，若拜登2024年連任成功，約62%民眾對結果持負面意見，高於若前總統川普（Donald Trump）再度當選的56%。

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