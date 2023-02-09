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社會 社會焦點 保障人權

唐湘龍選前10天內評民調「蔡英文大贏韓國瑜」　抗罰50萬敗訴

▲▼韓國瑜、蔡英文。（合成圖／記者季相儒、陶本和攝）

▲2020年總統大選韓國瑜(左)挑戰尋求連任的蔡英文(右)，最後韓大輸265萬票敗選。（資料照）

記者黃哲民／台北報導

資深媒體人唐湘龍2020年於總統大選投票前10天內，在自己的廣播節目談論候選人民調高低，被中選會以違反《總統副總統選舉罷免法》規定為由，裁罰50萬元罰鍰，唐湘龍提告抗罰，主張僅在1小時的節目裡用20秒帶過候選人的民調高低，罰鍰50萬元不符比例原則，台北高等行政法院審結，今判唐湘龍敗訴，可上訴。

《總統副總統選舉罷免法》第52條明定，政黨及任何人於投票日前10日起至投票時間截止前，不得以任何方式發布有關候選人的民調資料，也不得報導、散布、評論或引述，違者依同法第96條規定，可處新台幣50萬元以上、500萬元以下罰鍰。

唐湘龍是在2020年1月6日上午，於自己主持的廣播節目中，評論當時尋求連任的民進黨總統候選人蔡英文與挑戰者國民黨候選人韓國瑜的選情時，提到蔡英文的「民調都大贏，民調是韓國瑜的3倍」等語，由於當天距離同月11日的投票日僅4天，唐湘龍遭人向中選會檢舉涉嫌違法。

▲▼國民黨台北市長候選人丁守中現場資深媒體人唐湘龍。（圖／記者張一中攝）

▲資深媒體人唐湘龍。（資料照）

唐湘龍主張這段談話沒引用任何民調資料，只是他個人對選情的判斷與評估，不構成發布或引述，自認沒違法，台北市選委會被中選會徵詢意見，也建議不罰。

但中選會審議最後仍認定唐湘龍說「民調是韓國瑜的3倍」，已表明2位總統候選人當時民調數據的差距，符合「影響選情、擾亂視聽、妨礙選舉」的處罰要件，違法情節堪稱明確，同年5月裁罰唐湘龍50萬元罰鍰。

唐湘龍不服，認為這段挨罰的評論在整個1小時節目裡僅占20秒，不理解為何連「民調」2個字都不能講，若中選會發函警告他，還算是合理提醒，但短短20秒的內容被罰鍰50萬元，實在違反比例原則，也可能造成寒蟬效應，因此提告抗罰，不過台北高等行政法院審理後，今判唐湘龍敗訴，還可上訴。

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