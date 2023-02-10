台東縣府率團前進馬祖　強力行銷台東鳳梨釋迦

▲台東縣府率團前進馬祖行銷台東鳳梨釋迦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣副縣長王志輝9日前往馬祖行銷鳳梨釋迦，王副縣長提到，鳳梨釋迦口感Q彈綿密，營養又香甜，希望推薦給馬祖地區的好朋友來分享 ，連江縣長王忠銘指出，後續將會成立訂購窗口，讓馬祖鄉親也能團購台東美味的鳳梨釋迦，也將協助推廣在校園營養午餐及國軍團膳使用，同時也藉機向台東推廣馬祖陳高，創造雙贏。

王副縣長率縣府團隊前往馬祖，受到縣長王忠銘等人的熱烈歡迎，鳳梨釋迦過往以外銷為主，現因外銷受阻，台東縣政府積極轉戰內銷市場，盤整國內各式通路，開拓鳳梨釋迦銷售管道。

此次則特別到馬祖連江縣拜會，希望把外銷等級的台東鳳梨釋迦產地直送與馬祖的鄉親分享，同時2縣也共同行銷在地特產，能開啟雙方合作契機。

縣長王忠銘表示，王志輝是馬祖的老朋友，從過去的國發會時期，就協助馬祖，於各期離島建設基金計劃提供協助，對於馬祖近年來的發展，有著不小的功勳，會晤時，也能從他對於馬祖基礎建設侃侃而談，就可以略知一二。

縣府農業處進一步說明，透過跨縣市的合作模式，可雙互交流，互創雙贏，同時藉由縣市的行銷經驗分享及通路開發，提供鳳梨釋迦給更多國人認識，拓展不同銷售管道，激發更多的可能性。