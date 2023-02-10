慢經濟帶領台東入榜Booking.com「旅客評分卓越獎」　全台第二





▲台東入榜Booking.com「旅客評分卓越獎」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



Booking.com日前公布2023年「旅客評分卓越獎」（Traveller Review Awards），台東再度入榜，在台灣各城市中，榮獲第2名，縣長饒慶鈴歡迎全世界遊客及全國好朋友東漂來台東，體驗獨一無二的「慢活」態度。

此次2023「旅客評分卓越獎」，是數位旅遊領導平台Booking.com根據全球超過 2.4億則旅客評論，橫跨全球220 個國家和地區的業者統計而出，台東以504間獲獎旅宿拿下全台第2，顯見台東的好客城市魅力和旅宿高品質。

饒慶鈴表示，台東的真、善、美，創造了獨一無二的慢活城市，再將其轉化為「慢產品」，開拓願意購買的「嗜慢者」，創造良性的「慢循環」，為台東的產業及土地帶來永續，今年再度入榜「Booking.com旅客評分卓越獎」，就是最好的肯定。

縣府交觀處代理處長江慧卿說明，台東的慢經濟政策，強調台東的「真、善、美」，以真實自然的特色打造台東品牌，是專屬於台東的觀光模式，更備受國際肯定，像是台灣國際熱氣球嘉年華活動獲得「2022美國謬思設計大獎」最高榮譽鉑金獎榮耀，以及台東最美星空系列活動獲得「2022美國謬思設計大獎」金獎榮譽及「2022英國倫敦設計大獎」銀獎殊榮，這種不追求100萬人來1次，而是希望讓1萬人來100次的慢經濟旅遊型態，讓旅客願意一來再來，未來縣府將持續推出創新多元的旅遊活動，打造台東專屬的觀光品牌。