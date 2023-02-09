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2023柚見晚崙西亞東河馬拉松嘉年華　參加可拿100元台東金幣

▲2023柚見晚崙西亞東河馬拉松嘉年華暨農特產品行銷活動今舉辦記者會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲2023柚見晚崙西亞東河馬拉松嘉年華暨農特產品行銷活動今舉辦記者會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣東河鄉第2年以路跑方式舉辦【2023柚見晚崙西亞東河路跑嘉年華】活動，東河鄉公所特於9日舉辦活動記者會，賽事將分為全馬組(42公里)、半馬組(21公里)、小馬組(9公里)、加迷你馬組(6公里)，更加碼舉辦農特產品展銷及美食市集，活動中將呈現Amis風大地餐桌特色用餐區及各式部落文化體驗，讓所有跑者在東河馬拉松的活動中享受汗水淋漓的快感之外，更可以大嗑東河美食、玩遍東河部落文化。

東河鄉公所為感謝各地跑友們的熱烈支持，在9日的活動記者會中，更宣布加碼回饋台東金幣，不管是任何組別，只要報名馬拉松賽事就可以獲得100元台東金幣。

鄉長葉啟伸則指出，去年東河鄉首次舉辦路跑活動，結果原本就很搶手的晚崙西亞，結果不到3月就銷售一空了，今年首次挑戰42公里的全程馬拉松，冠軍選手除了獎金、獎品外，還贈送10箱的晚崙西亞，但請不要擔心搬不回去，公所會負責宅配到家。

活動將於3月12日星期日上午6點在東河鄉的東河橋遊憩區準時鳴槍開跑，當天除了能大快朵頤晚崙西亞及各式特色補給品、體驗馬拉松賽道的山林景緻、沿途猴子帶來的小驚喜、以及去年大家讚不絕口的小馬音樂時光隧道等等之外，現場還推出琳瑯滿目的周邊活動等著大家來體驗，其中【部落文化體驗】內容比起往年更加豐富，包含Amis傳統編織體驗、立槳體驗、藍染體驗、晚崙西亞果汁免費送、晚崙西亞天然清潔劑DIY、搗麻糬DIY等，讓參加的朋友們在運動之餘同時體驗東河鄉的各式風俗民情；另外今年的小農美食及農特產品展銷市集同樣引人注目，活動現場還佈置Amis風的特色用餐區，本日記者會現場東河鄉公所特別提前將3月12日特色用餐區及美食意象展示給大家。

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東河鄉晚崙西亞台東

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