部東新任院長拜會　饒慶鈴：盼期攜手擴充東海岸醫療量能

▲部東新到任院長王蘭福醫師(右邊)拜會縣長饒慶鈴(中)。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



去年剛剛榮獲衛福部醫事人員優良獎的台南新營醫院副院長王蘭福，正式接任衛福部台東醫院院長後，拜會縣長饒慶鈴，並向縣長表達因看見成功、長濱等鄉親的需要，將逐步提升東海岸的醫療服務量能。

王院長由台東縣衛生局長孫國平、副局長鍾明霞等陪同拜會饒縣長，他向縣長表示，很高興能夠到風景美麗、人情味濃厚的台東縣服務，他在2月3日就職履新典禮中曾宣布，部立台東醫院與新營將啟動合作模式，未來將有新營醫院醫師群支援看診，另外，部東成功分院肩負著東海岸鄉親的健康照護，在就任後也馬上了解分院的概況，會規劃逐步增加成功分院的急診及專科門診，提升東海岸醫療服務量能，減少鄉親奔波往來台東市區；此外，部立台東醫院將陸續增聘身心科醫師，提供更多元完善的照護服務。

饒縣長恭喜並歡迎王蘭福院長新到任，王院長有著堅定服務的熱忱，更是認真的胸腔內科醫師，去年剛榮獲衛福部醫事人員優良獎，看到東海岸鄉親的需求，也特別安排每週四到部東成功分院看診。饒慶鈴除恭喜王院長新到任，並感謝王院長與部東團隊，縣府會全力協助，一起為台東鄉親打造更優質的醫療服務。