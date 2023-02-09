台東縣警察局主秘等4高階警官　9日聯合交接

▲台東縣警察局9日舉行新任主任秘書等官警聯合交接布達暨授階典禮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

楊漢聲/台東報導

台東縣警察局於9日下午舉行新任主任秘書、督察長及大武分局、成功分局卸、新任分局長聯合交接布達暨授階典禮，典禮由台東縣長饒慶鈴主持，並授予新任成功分局長陳勇誌、大武分局長高志正二線四星官階。

交接典禮於下午2時整在該局2樓大禮堂，並邀請地方各級民意代表、治安單位首長、協勤民力、退休警察及所屬員警代表等人參加觀禮。饒縣長對新到任人員除誠摯表示恭喜之外，也期許新任官能發揮所長，承續警察局以往的優異表現。

警察局局長陳錦坤指出，此次計有主任秘書、督察長、台東分局長、成功分局長及大武分局長等重要警職人員異動，調出人員為主任秘書廖志明調任雲林縣警察局主任秘書、督察長劉清俊調任屏東縣政府警察局主任秘書、台東分局長李益杰調陞連江縣警察局主任秘書、成功分局長郭譯隆調任屏東縣政府警察局枋寮分局長、大武分局長吳正文調任雲林縣警察局虎尾分局長。

新任主任秘書蘇偉荃，42歲，中央警察大學68期畢業，歷任本局成功分局長、嘉義縣警察局布袋分局長、屏東縣政府警察局內埔分局長，本次由新竹市警察局第二分局分局長調陞；新任督察長蔡耀順，50歲，中央警察大學61期畢業，歷任屏東縣政府警察局枋寮分局長、本局關山分局長、屏東縣政府警察局內埔分局長，本次由連江縣警察局主任秘書調任；新任台東分局長陳蔚文，51歲，中央警察大學59期畢業，歷任內政部警政署專員、花蓮縣警察局玉里分局長，本次由花蓮縣警察局吉安分局長調任；新任成功分局長陳勇誌，47歲，中央警察大學62期畢業，歷任台南市政府警察局督察室督察員、麻豆分局行政組組長，本次由台南市政府警察局歸仁分局交通組組長調陞；新任大武分局長高志正，49歲，中央警察大學62期畢業，歷任高雄市政府警察局秘書室股長、左營分局交通組組長，本次由高雄市政府警察局三民第二分局交通組組長調陞。