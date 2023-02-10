游客大增！台電投資3.7億元　汰換綠島發電廠3、4號發電機

▲台電台東區處，舉辦綠島發電廠3、4號發電機汰換更新工程地方說明會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台電台東區處9日在綠島鄉公所圖書館，舉辦綠島發電廠3、4號發電機汰換更新工程地方說明會，現場有鄉公所林昭明科長、鄉代會陳秘書及王姷力議員助理出席。台電公司在說明會上向居民說明，考量近來綠島觀光蓬勃發展，旺季期間遊客大增，預估每年用電成長年增率達2.5%，為因應用電增長，必須增加機組容量，及運轉達42年老舊機組汰換之必要性，並說明新機組安裝後帶來的改變，以爭取居民認同及支持。

台電公司表示，汰換工程投資總額達3.7億元，原有2部機組共1,000 kW，更新後容量達3,000 kW，共增加2,000kW，使綠島電廠全廠總裝置容量提昇至13,000 kW，工程預定於113年6月完工，預估可滿足未來5年用電需求。本次工程由中興電工機械股份公司承攬，採用之發電機組設置有降低污染排放之防治設備，可大幅降低污染排放，並增加降低噪音之設施，減少機組運轉對環境之影響。

綠島電力並沒有與台灣本島併聯，且淡旺季用電量差距大，要維持全島電力穩定供應並不容易。長期以來致力於改善綠島地區供電穩定，曾推動地熱試驗探勘井計畫，因不具發電效益而中止，未來亦會配合台東縣政府推動真綠島計畫開發太陽能發電，本次機組汰換工程對解決綠島夏季用電快速成長問題有立即效益，請地方鄉親及各界機關團體多多支持，並回饋意見，以供台電公司工程執行的參考。