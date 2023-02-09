摩斯啟動全台徵才！店經理月薪上看5萬　不限年齡資歷都可投

▲安心食品(MOS摩斯漢堡)啟動全台徵才，提供友善職場環境。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

速食店、服務業大搶人！繼麥當勞日前公布徵才訊息後，摩斯漢堡今（9）日也發布啟動全台徵才計畫，不限資歷與年紀，預計釋出300個職缺，包括招募營運儲備主管，每月起薪3.1萬至3.3萬元以上，獎金另計；而通過專業培訓及考核升任店經理，薪資上看5萬元。

安心食品（MOS摩斯漢堡）表示，提供友善職場環境，每年定期舉行職場體驗營及企業參訪，提供求職者在加入摩斯漢堡前，了解企業文化與實際職務需求摩斯漢堡職場體驗營，以遊戲互動方式進行企業簡介，包含經營理念、工作內容及環境介紹，經資深夥伴帶領體驗餐點製作流程，模擬店鋪實際作業程序，讓求職者實際體，為進入職場前做好準備。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前啟動全台徵才計畫，不限資歷與年紀，從北到南網羅各地餐飲人才，提供年輕人、中高齡、二度就業者等多元工作機會，預計釋出300個職缺，強力招募營運儲備主管，每月起薪3.1萬至3.3萬元以上獎金另計；而通過專業培訓及考核升任店經理薪資上看5萬元。

業者說明，除了擁有多元的教育訓練課程，更提供完整的獎勵制度、員工職福會旅遊津貼、婚喪補貼、健康檢查、三節福利金等，還有員工持股信託認股制度。凡對餐飲服務業有熱忱的求職者，經公司內部甄選後，將安排職前實作訓練與職務輪調，提供完整專業培訓與升遷計畫，順利成為優秀的經營管理人才。

▲摩斯漢堡提供友善職場環境，每年定期舉行職場體驗營及企業參訪。（圖／業者提供）

安心食品（MOS摩斯漢堡）自1990年由日本引進，不僅連續8年榮獲台灣永續能源研究基金會頒發的TCSA台灣企業永續獎，營造友善職場更是不遺餘力，連續4年獲選1111台灣幸福企業金獎，秉持「貢獻人類、貢獻社會」的經營理念，展現實在安心的永續績效，由企業貢獻帶動個人公益，形成正向循環，更是速食業的領導者，是積極成長的速食連鎖企業。

業者表示，歡迎有志人才加入，表現優異者，還有機會輪調海外據點、東元餐飲集團品牌企業，歡迎各界好手、應屆畢業生、二度就業、中高齡等多元人才加入摩斯漢堡大家庭。對餐飲業有興趣或志同道合的求職者，透過人力銀行、MOS官網、MOS店鋪、各縣市政府就業博覽會等招募管道踴躍投遞履歷。