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30元起爽吃！2大速食店「隱藏版銅板漢堡」曝光　加碼看點餐攻略

▲▼麥當勞宣布喊漲。（示意圖／業者提供）

▲2大速食店隱藏版銅板漢堡來了。（示意圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

50元銅板有找！《ETtoday新聞雲》整理2大速食店的「銅板漢堡」，最低只要花30元就能爽吃1顆漢堡，加碼曝光點餐攻略、神秘點法，想省荷包的速食控、小資族肯定要看。

▲▼麥當勞銅板漢堡。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞3款50元有找銅板漢堡快看。（圖／記者蕭筠攝）

●麥當勞
隱身在麥當勞菜單中的「點心」類有一顆「漢堡」，每顆只要30元，裡頭吃得到牛肉、酸黃瓜、洋蔥搭配少許鹽及醬料，且除了可以在櫃檯跟店員點餐「漢堡」之外，也能透過自助點餐機點餐，只要在點餐機上的「點心」類別選擇「漢堡系列」，再點選「漢堡30元」，就能輕鬆買到。

除外，「1+1」系列餐點也有「吉事漢堡」、「麥香雞漢堡」2款隱藏版漢堡，吉事漢堡是牛肉搭配起司片，麥香雞堡則是酥炸香雞排結合特製醬料、生菜，且除了單點花50元有找之外，也能用「1+1」吃到，買1顆漢堡再加上1杯飲品只要銅板價50元。

▲▼摩斯隱藏版小吉士漢堡。（圖／業者提供）

▲摩斯隱藏版小吉士漢堡。（圖／業者提供）

●摩斯漢堡
摩斯漢堡隱藏版漢堡就是這顆「小吉士漢堡」，裡頭夾進漢堡肉、洋蔥粒、番茄醬及吉士片等食材，單顆只要銅板價40元，若不加起司片則僅需35元，只要到櫃檯跟店員點餐：「我要點一個小吉士漢堡」，就能輕鬆買到，加碼還有「摩斯紅茶」開放免費加檸檬片，通通超省。

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