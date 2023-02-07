摩斯情人節推雙人餐！補班小確幸還有「69元點心」任意搭優惠

▲摩斯漢堡在2月推出情人節雙人套餐、單身無罪組合，還有點心任意搭69元優惠。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

為了迎接浪漫2月，摩斯漢堡推出「甜蜜雙人套餐」和「多人派對套餐」，還有以「情人掰掰」諧音推出的單身無罪88元組合；同時為了替上班族補班日打氣，也有點心組合「A區+B區」任意搭配69元優惠價，像是小薯搭配冰紅茶，讓小資族天天都是情人節。

▲摩斯漢堡即日起推出「甜蜜雙人組」套餐，售完為止。（圖／業者提供）

摩斯漢堡「甜蜜雙人組」套餐內含蕃茄黃金蝦堡、超級大麥薑燒珍珠堡、2杯中杯摩斯咖啡、法式樹幹年輪蛋糕，優惠價520元；而「多人派對組」套餐則含法式樹幹年輪蛋糕、6杯中杯摩斯咖啡，優惠價520元。

而2月14日～3月14日，摩斯漢堡推出「甜蜜久久情人節」主打喜愛午茶的大眾，消費者可享雙人MOS巴斯克乳酪蛋糕及中杯摩斯咖啡組，優惠價199元。同步還有「單身無罪」點心組，內含可頌鯛魚燒1份及冰紅茶1杯，優惠價88元，讓消費者一個人也能享受美好的午茶時光。

▲還有以諧音「情人掰掰」推出單身無罪88元組合。（圖／業者提供）

為了替2月補班的上班族們加油打氣，摩斯也推出最新一季「點心超值選」，即日起凡購買「A區點心」再搭配「B區飲料」享69元優惠價。A區包括「北海道可樂餅、方塊薯餅、小薯、乳酪卡士達米派」，B區包括「大杯冰紅茶、大杯冰綠茶、摩斯熱紅茶等」，百元有找就能享銅板美味，適合周末努力打拼的小資上班族們。

▲A區+B區點心組合任選，優惠價69元。（圖／業者提供）

除此之外，因應顧客熱烈好評，摩斯漢堡即日起再度於高鐵嘉義店推出單店限定「阿里山卓武精品咖啡」，從種植管理、採豆、炒豆等每道程序皆嚴謹把關，採厭氧水洗處理法，將新鮮漿果去皮，裝桶密封常溫厭氧72小時後，使用山泉水洗淨再乾燥5天，增添圓潤風味，並鎖住咖啡芳香，售價150元。凡消費「阿里山卓武精品咖啡」搭配早餐還享15元折扣。

▲肯德基「愛情醬淋 可可脆雞餐」2月7日～2月14日限時限量開賣。（圖／記者林育綾攝）

另外，話題製造機肯德基近來推出「愛情醬淋 可可脆雞餐」，讓咔啦脆雞跟香濃可可醬、酸甜脆口草莓粒結合還附增「浪漫禮盒」，並有專屬設計提袋，附上造型氣球、浪漫氛圍燈，讓人透過親手佈置，創造浪漫儀式感回憶。全台限量6000份，2月7日正式開放線上訂購，餐點均需於取貨前一天以「預訂快取」方式下訂，並限定取餐時間為18:00~20:00。