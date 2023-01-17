可頌鯛魚燒+大冰紅88元！摩斯推春節優惠、開工早餐點心小確幸

▲摩斯漢堡推出新品「乳酪卡士達米派」，還祭出新春、開工優惠。（圖／摩斯提供）



記者林育綾／綜合報導

摩斯漢堡一口氣推出新春、開工優惠！其中「過年吃甜 年年有魚」活動，可頌鯛魚燒+大杯冰紅茶套組只要88元；開工後還有三波早餐與點心優惠，像是元氣牛肉蛋堡及中杯摩斯咖啡優惠價89元，在MOS Order App「安心取溫馨送」購買更划算，為上班族加油打氣！

▲摩斯漢堡新春優惠。（圖／摩斯提供）

摩斯漢堡「過年吃甜 年年有魚」自1月21日～1月31日登場，凡消費者到店即可以優惠價88元購買「可頌鯛魚燒+大杯冰紅茶」，民眾還能從MOS Order App「安心取溫馨送」購買「過年吃甜 年年有魚」優惠組合，搭配兔年摩斯卡，喜氣又應景。

MOS Order App「安心取溫馨送」同步推出眾多新年禮盒優惠票券，像是法式樹幹年輪蛋糕、應景兔年手工餅乾，優惠價只要550元，組合優惠價990元；另有新年快樂款摩斯紅茶「買6送2」優惠，透過手機就可以全台送禮收禮，便利低碳、心意即時。

▲MOS Order App「安心取溫馨送」同步推出眾多新年禮盒優惠票券。（圖／摩斯提供）

而迎接開工日，MOS祭出三波朝食與點心優惠，首波1月30日～2月12日，日式胡麻豬排福堡及中杯摩斯咖啡，享優惠價89元。2月13日～2月28日，元氣牛肉蛋堡及中杯摩斯咖啡，享優惠價89元。

喜歡輕食的消費者也可以選擇點心優惠組，1月30日～2月28日，椪糖雲朵拿鐵咖啡及小份黃金夯地瓜，優惠價99元；椪糖雲朵拿鐵咖啡及乳酪卡士達米派乙份，優惠價99元，在MOS Order App「安心取溫馨送」購買更優惠。

▲▼開工開學後，也祭出朝食與點心優惠。（圖／摩斯提供）

炙手可熱的米派點心也推出新風味，「乳酪卡士達米派」售價50元，以千層派皮製作工法揉入台灣蓬萊米粉，亦不減其酥脆口感，裹入香濃奶油乳酪內餡與卡士達醬，入鍋酥炸成金黃美味的米派點心，淺嘗一口，卡滋作響。即日起，凡消費套餐就能以45元加購「乳酪卡士達米派」。

▲漢堡王強勢推出春節限定「吉祥雙喜糖醋魚堡」。

另外，人氣速食店「漢堡王」把「糖醋魚」變成漢堡了，選用阿拉斯加鱈魚打造成美味魚排，搭配正宗中式糖醋醬汁，每一口都是經典滋味，1月17日至2月28日限時43天開吃。

而麥當勞即日起至1月31日也祭出「買1送1」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿38元並輸入優惠碼「23Jan」，即可享有「熱經典那堤」、「熱經典美式」及「金黃地瓜條」（3擇1）任選「同品項買1送1」，提醒每筆訂單限用1次，外送平台不適用此活動。