蛋撻、炸雞才是必吃品！　「3大不務正業速食店」來了

▲「3大不務正業速食店」快看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

來速食店就是要嗑爆漢堡、雞塊、薯條，不過有些速食店的「來店必吃品」竟然不是最受歡迎品項，反而是隱藏在菜單內的「小小美食」才是必點，《ETtoday新聞雲》盤點「3大不務正業速食店」，沒吃過的可就落伍了。

▲拿坡里炸雞外酥內嫩深受炸雞控喜愛。

●拿坡里：被披薩耽誤的炸雞店

人氣速食店「拿坡里」原本是以賣披薩為主，不過多數人來這必點的卻是「炸雞」，紛紛笑說「炸雞才是拿坡里的本體」，尤其是最招牌的「義式炸雞」肯定要吃，裹上獨家義式炸雞粉後下鍋油炸，酥脆外皮搭配軟嫩多汁的肉質，還帶點微辣口感，叫上一桶都吃不過，而且拿坡里炸雞價格親民，深受炸雞控喜愛。

▲肯德基蛋撻深受網友喜歡。（圖／記者林育綾攝）

●肯德基：被炸雞耽誤的蛋撻店

經常以各式口味炸雞、漢堡俘虜速食控胃的「肯德基」，最受歡迎的反而是這小小一顆的「蛋撻」，甚至有網友忍不住發文說「忘記從什麼時候開始，肯德基在我心裡已經是蛋撻專賣店了。」尤其是「原味葡式蛋撻」，外酥內嫩的口感，讓人忍不住一口接一口，且無論熱熱吃還是冷藏過後，可是都還能保有相同美味。而除了原味蛋撻之外，肯德基也會不定時推出期間限定口味，像是黑糖珍奶蛋撻、濃醇金燦可可蛋撻等，不少人嚐鮮後也都給出超高評價。

▲摩斯紅茶可以免費加檸檬片。（圖／翻攝摩斯漢堡官網）

●摩斯漢堡：被漢堡耽誤的紅茶店

日本登台的「摩斯漢堡（MOS BURGER）」主打米漢堡，有許多不同口味選擇，是台人十分喜歡的速食店之一，不過，其販售的商品中被大讚的竟然是「紅茶」，強打店內全手工煮製的紅茶，大口喝下可是有著茶葉清香，還能請店員在紅茶中免費加入檸檬片，不少網友狂讚：「更好喝！」