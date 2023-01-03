摩斯超萌「炸雞睡袋」只送不賣！5款新品優惠　春節抽旅遊金2萬元

▲摩斯漢堡引發話題的「和風炸雞睡袋」首度登台，將在新春活動抽獎，只送不賣。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

摩斯漢堡推出「炸雞睡袋」先前在網路上被瘋傳，也讓許多網友紛紛敲碗表示「好療癒！」、「好想要！」如今日本原裝進口「MOS和風炸雞睡袋」首度登台，將以抽獎方式「只送不賣」，限量10名。同時摩斯也推出5款新品，包括干貝XO海老珍珠堡、和風蕈菇厚牛堡、綜合莓果蒟蒻冰茶、可頌鯛魚燒、摩斯曲奇餅等，陪消費者迎接兔年。

▲▼日本直送的摩斯「和風炸雞睡袋」，是為了加深消費者對和風炸雞的印象而推出，先前在網路上引發話題。（圖／業者提供）



摩斯推出新品「干貝XO海老珍珠堡」帶有濃濃日式風味，售價115元，嚴選肉質Q彈的新鮮白蝦入料，經高溫酥炸成金黃香酥的海老天婦羅鎖住鮮美海味，再將3隻海老天婦羅夾入經典大麥米飯，放入清爽的白蘿蔔絲與青生菜，淋上以干貝為基底特製的XO醬增添風味，加上熱騰騰的米漢堡香氣四溢。

為回饋忠實會員，MOS Order App「安心取溫馨送」自1月4日～1月8日也同步推出「新品會員搶先購」活動，內含干貝XO海老珍珠堡+大杯冰紅茶1杯，原價155元，優惠價119元。

另一款新品「和風蕈菇厚牛堡」售價105元，採用洋蔥與含有蛋白質、維生素的蕈菇拌炒出鮮甜滋味，佐多汁牛肉排、搭配爽脆萵苣，加上以多種蔬菜慢火熬煮而成的和風醬，微甜醬料更引出牛肉原汁原味的鮮甜，讓人齒頰留香。

▲▼摩斯漢堡新春推出新品。（圖／業者提供）

而「綜合莓果蒟蒻冰茶」採用摩斯經典紅茶為基底調配，加入草莓、黑醋栗、蔓越莓、黑莓等莓果精心熬製的果醬，搭配Q彈的蒟蒻，增添口感層次，售價80元，

「可頌鯛魚燒」則由日本直送，有吉祥象徵意義，共有三種風味，包括卡士達、經典紅豆、巧克力，以奶油香的可頌外皮，搭配飽滿餡料，每份售價75元；此外只要搭配任一套餐選購，就能享70元優惠價加購。

▲摩斯漢堡新春推出新品，「可頌鯛魚燒」有三種口味。（圖／業者提供）

搭配年節應景，摩斯也推出鬆軟酥化的「摩斯曲奇餅」，有奶油原味、巧克力兩種風味，原價399元，優惠價350元，2件優惠價600元。其中奶油原味是膾炙人口的正宗經典風味，香酥鬆軟；巧克力口味入口醇厚，甜度適中不膩口，是年節送禮好選擇，更是辦公室必備零嘴。

為迎接兔年，摩斯也在1月6日～1月28日推出鴻兔大展喜迎春活動，單筆消費滿230元，就可參加二重開運活動，第一重活動為滿額登錄發票，有機會抽中頭獎「旅遊金2萬元」、「摩斯卡儲值金8,888元」、還有安心取溫馨送「免費摩斯紅茶88杯」，獎項各5名。

▲摩斯漢堡推出新春抽獎。（圖／業者提供）



另外消費只要含新品「干貝XO 海老珍珠堡」、「和風蕈菇厚牛堡」，就有2倍中獎機會，額外還加碼抽日本原裝進口「MOS和風炸雞睡袋」，限量10名，只送不賣。第二重活動為滿額贈新春抽獎券，隨消費明細隨機印出，每筆發票限贈1張，人人有獎，有機會抽中免費餐點。

▲摩斯漢堡「和風炸雞睡袋」尺寸約為長寬170公分。（圖／業者提供）



同時1月6日～1月21日除夕，凡到店購買全時段雙人分享餐或全家餐，或完成摩斯卡單筆儲值500元（信用卡儲值不適用）即贈限量摩斯金兔紅包袋1組2入，數量有限，送完為止。