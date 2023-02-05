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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美國不喜歡賴清德？　民進黨：國民黨操作捕風捉影

▲▼民進黨新任黨主席賴清德於今日(2/1)民進黨中執會召開前對外發表談話，並由新任祕書長許立明介紹黨籍幹部。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨主席賴清德對美立場備受關注。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席賴清德有意問鼎2024總統大位，他曾自稱「我是務實的台獨工作者」，日前公開喊話反制疑美論，引發關注。不過，仍有評論指美國不信任賴清德等語，對此，民進黨國際部主任謝佩芬5日表示，國民黨不斷操作話題，捕風捉影，但美國官方、政府實際的行動是事實勝於雄辯，「奉勸這些想散佈所謂『疑賴論』的人，還是省省力氣吧！」

謝佩芬今天表示，最近看到藍營不斷操作一個話題，就是所謂的美國不信任賴清德，要觀察美國對賴清德究竟是什麼態度，與其聽一堆不知道哪來的謠言，捕風捉影，不如看美國官方、政府實際的行動。

謝佩芬舉例，賴清德在就任民進黨主席的演說中，他很清楚地表明，他將持續總統蔡英文的「4個堅持」，美國在台協會（AIT）隨即發表一個正面的聲明，他們說，「我們期待與賴主席合作，促進我們共享的民主價值和利益」。

謝佩芬提醒，大家再回想一下，去年賴清德代表蔡英文出席宏都拉斯總統就職典禮的時候，和美國副總統賀錦麗交談，賀錦麗在台上致詞時，也特別向賴清德致意，這是台灣和美國副元首第一次在國際場合自然互動，「Action speaks louder than words，事實勝於雄辯，我們奉勸這些想散佈所謂『疑賴論』的人，還是省省力氣吧！」

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