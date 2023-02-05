賴清德趕場輔選蔡培慧　喊兩黨合作：國民黨1席、民進黨1席

▲賴清德下午前往南投輔選。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席賴清德迎戰上任後首役，下令全黨拉抬南投縣立委補選參選人蔡培慧選情，5日親自前往南投縣，連趕3場行程助陣蔡培慧。賴清德參香期間大讚蔡培慧為南投提出好政見，南投有兩席立委，不如就「國民黨1席、民進黨1席」，大家不要分黨派，選出好人才為南投打拚，民進黨、國民黨不要分彼此，「這次選舉不是政黨之間的對抗，也不該淪為口水戰，應該是人才比較。」

賴清德今天下午結束雲林縣的副總統公務行程後，轉赴南投縣為蔡培慧助選，親自前往水里憫世寶宮仙公廟、水里南天宮參香祈福，隨後參加竹山鎮公所元宵節活動，蔡培慧也透過臉書分享「為南投爭一口氣」影片，紀錄賴清德發放福袋的過程。

賴清德於仙公廟致詞說，今天是元宵節，祝福鄉親父老賺大錢，祈求國泰民安、風調雨順，大家記得今天要吃湯圓，不僅又有嚼勁又甜，小孩子吃了好優秀，做生意吃了會賺錢，候選人吃了「絕對凍蒜（當選）沒問題啦」，他要拜託大家支持好的人選蔡培慧，這不是為了她個人，而是為了南投縣，過去幾年南投支持單一政黨，沒有把人才放在第一位，所以發生很多事情，讓大家很失望。

賴清德表示，其實大家關心的是南投的未來，不是要批評任何人，8年前南投還有51萬餘人，現在只剩47萬人左右，人口流失3萬多人，為了南投著想最好的方法，就是要培養好人才，蔡培慧提出對地方發展有幫助的好政見，她是南投在地女兒，一路讀到台大的博士，還當大學教授，當發生921大地震後立刻回到南投，站在第一線關心受災民眾，推動南投重建，因為表現這麼好，總統蔡英文邀請她擔任不分區立委，後來獲得評鑑第一名，並主動放棄第二屆不分區立委，回到南投。